經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

下一篇 上一篇

盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上星期四在公開演說中表示，美國經濟整體表現非常良好，尤其是就業市場方面，失業率甚至處於50年低位。有主播朋友馬上問我，鮑威爾是否放鷹？同日另一邊廂，卻有兩名聯儲局官員放鴿，是否代表聯儲局內存在意見分歧？我卻有以下見解，供各位參考。

首先，鮑威爾盛讚美國經濟表現良好，我認為並不代表在貨幣政策上又重回鷹派，只是他一貫官方的演繹方法，以官腔來表達對經濟有無比信心，藉此安撫現在脆弱的金融市場，並不代表他又再要漸進加息。不過，他補充美國經濟增長沒有在全國平均出現。在演說過程中，鮑威爾對未來貨幣政策及議息會議更加隻字不提。所以，我不認為他說經濟表現良好等於未來繼續漸進加息。

經濟表現良好 不等於貨幣政策重回鷹派

但鮑威爾表示就業市場非常強勁，我就十分有保留。以過去的就業數據來說，絕對可以說得通美國就業市場非常強勁，但他忽略了一個鐵一般的事實，就是最近美國的大型企業紛紛宣布大幅裁員，根據上星期四美國知名人力資源機構，Challenger, Gray & Christmas, Inc.所公布的數據顯示，2018年11月美國企業宣布裁員的人數，年率增加了51.50%達到53,073人，並創下2015年以來同期最高紀錄。而且，最近這兩三個星期，美國大企業繼續宣布裁員之聲此起彼落，更一度令特朗普遷怒這些企業老闆，要求他們取消有關大規模裁員計劃。而上周五美國勞工部亦公布，美國11月非農業新增職位只有15.5萬份，大幅低於預期，失業率為3.7%，平均時薪按月增長0.2%，低於預期增長0.3%。因此，美國勞工部未來公布的就業數據，有很大機會急速轉壞，大家要有足夠心理準備接受這事實。

美國就業數據或急速轉壞

亦因如此，如果連這個就業數據都轉壞的話，估計平均時薪增長幅度也會停滯不前，美國經濟和通脹進一步放緩會更加顯著，我便更加有信心明年聯儲局會全面停止加息。至於另外兩名聯儲局官員，上星期四同時間地表示，要求聯儲局對貨幣政策採取謹慎態度，原因是經濟不確定因素正在加劇，以及最近美國金融市場出現大幅震盪，估計相關言論100%是應美股因為華為事件急跌，而立刻放鴿，令金融市場得以紓緩拋售壓力，馬上帶動周四當晚美股出現V形反彈。亦有聯儲局官員私下放風給《華爾街日報》，說聯儲局正考慮是否應該在12月份可能的加息之後，會採取觀望態度，來代替漸進加息的步伐。

部署沽美匯指數期貨 追揸歐元黃金

現在金融市場對於下周三聯儲局議息後，會宣布加息仍有一定期望。當然，我就仍然認為不一定會加息，尤其是在這個多星期裏，美股若繼續大幅波動的話。不過話說回來，我認為毋須理會這個會否加息的分歧，因為19日當日無論聯儲局會否加息，我相信聯儲局均會宣布暫停加息周期，繼而觸發美元大跌。建議可事先作出有關投資策略的部署，等待19日聯儲局不管是否宣布加息，之後便可以大舉沽美匯指數期貨，又或者追揸非美貨幣，尤其是歐元和黃金。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]

相關字詞﹕就業數據 鮑威爾 加息

上 / 下一篇新聞

港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
料內地科創板開通 港股通才開放W股
料內地科創板開通 港股通才開放W股
比特大陸料難Ｗ股上市
比特大陸料難Ｗ股上市
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
技術分析﹕道指暫守上升軌
技術分析﹕道指暫守上升軌
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
光麗科技料全年表現贏行業
光麗科技料全年表現贏行業
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
善用信用卡消費 儲最多里數
善用信用卡消費 儲最多里數
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
林少陽﹕日股風險溢價吸引
林少陽﹕日股風險溢價吸引
技術取勝：煤氣現上升軌
技術取勝：煤氣現上升軌
看圖析市：恒指25800點之上做好
看圖析市：恒指25800點之上做好
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
李順威：中美貿易休戰未破滅
李順威：中美貿易休戰未破滅
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
資金轉投避險股 領展購16240
資金轉投避險股 領展購16240
訂房業務理想 美團購12323
訂房業務理想 美團購12323
周顯﹕做名表生意 今非昔比
周顯﹕做名表生意 今非昔比
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
何濼生﹕樓價總是反映預期
何濼生﹕樓價總是反映預期
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
布少明：樓市購買力從未消失
布少明：樓市購買力從未消失
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
郭思治．推介股份：建行（0939）
郭思治．推介股份：建行（0939）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
龐寶林：美衰退風險尚低
龐寶林：美衰退風險尚低
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
海傲灣周末連沽6伙
海傲灣周末連沽6伙
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
管理強積金應先進取後保守
管理強積金應先進取後保守