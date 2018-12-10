盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至

首先，鮑威爾盛讚美國經濟表現良好，我認為並不代表在貨幣政策上又重回鷹派，只是他一貫官方的演繹方法，以官腔來表達對經濟有無比信心，藉此安撫現在脆弱的金融市場，並不代表他又再要漸進加息。不過，他補充美國經濟增長沒有在全國平均出現。在演說過程中，鮑威爾對未來貨幣政策及議息會議更加隻字不提。所以，我不認為他說經濟表現良好等於未來繼續漸進加息。

經濟表現良好 不等於貨幣政策重回鷹派

但鮑威爾表示就業市場非常強勁，我就十分有保留。以過去的就業數據來說，絕對可以說得通美國就業市場非常強勁，但他忽略了一個鐵一般的事實，就是最近美國的大型企業紛紛宣布大幅裁員，根據上星期四美國知名人力資源機構，Challenger, Gray & Christmas, Inc.所公布的數據顯示，2018年11月美國企業宣布裁員的人數，年率增加了51.50%達到53,073人，並創下2015年以來同期最高紀錄。而且，最近這兩三個星期，美國大企業繼續宣布裁員之聲此起彼落，更一度令特朗普遷怒這些企業老闆，要求他們取消有關大規模裁員計劃。而上周五美國勞工部亦公布，美國11月非農業新增職位只有15.5萬份，大幅低於預期，失業率為3.7%，平均時薪按月增長0.2%，低於預期增長0.3%。因此，美國勞工部未來公布的就業數據，有很大機會急速轉壞，大家要有足夠心理準備接受這事實。

美國就業數據或急速轉壞

亦因如此，如果連這個就業數據都轉壞的話，估計平均時薪增長幅度也會停滯不前，美國經濟和通脹進一步放緩會更加顯著，我便更加有信心明年聯儲局會全面停止加息。至於另外兩名聯儲局官員，上星期四同時間地表示，要求聯儲局對貨幣政策採取謹慎態度，原因是經濟不確定因素正在加劇，以及最近美國金融市場出現大幅震盪，估計相關言論100%是應美股因為華為事件急跌，而立刻放鴿，令金融市場得以紓緩拋售壓力，馬上帶動周四當晚美股出現V形反彈。亦有聯儲局官員私下放風給《華爾街日報》，說聯儲局正考慮是否應該在12月份可能的加息之後，會採取觀望態度，來代替漸進加息的步伐。

部署沽美匯指數期貨 追揸歐元黃金

現在金融市場對於下周三聯儲局議息後，會宣布加息仍有一定期望。當然，我就仍然認為不一定會加息，尤其是在這個多星期裏，美股若繼續大幅波動的話。不過話說回來，我認為毋須理會這個會否加息的分歧，因為19日當日無論聯儲局會否加息，我相信聯儲局均會宣布暫停加息周期，繼而觸發美元大跌。建議可事先作出有關投資策略的部署，等待19日聯儲局不管是否宣布加息，之後便可以大舉沽美匯指數期貨，又或者追揸非美貨幣，尤其是歐元和黃金。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]