龐寶林：美衰退風險尚低

油價下跌導致近期美國通脹回落，減緩加息壓力，美國10月核心PCE物價指數按年從9月的1.9%降至1.8%，是今年2月以來的最低值，美國聯儲局追蹤的這一指標在今年3月達至2%長期目標後未再顯示出通脹過熱的信號。聯儲局仍可能於12月份加息，但明年或減少加息次數，隨着加息暫緩，預料美元將於12月份有機會見頂，加息等的影響力應逐漸減退，對於經濟是利好消息。但市場擔心明年經濟有可能衰退卻不是一件壞事，至少投資者不會盲目樂觀，聯儲局也有機會因此而放緩甚至暫停加息步伐，防止經濟衰退出現。

若加息及經濟增長放緩，甚至是經濟衰退，債券基金也有機會重新吸引到更多投資者，加速股債輪動。一些投資者往往以為債券可以有效對冲股市大幅拋售的程度，即股債的負相關性，尤其是在類似2008年金融危機的特殊時期，但事實上並非完全如此。

經濟衰退加速股債輪動

附表是以固定收益投資著稱的PIMCO給出的自1970年以來每個美國經濟衰退初期，股票和債券每日回報之間的相關性及同期資產平均表現。在過去7次經濟衰退的初期，僅有1次債券總回報錄得下跌，一次幾乎未有上升，樣本數據顯示出股債的多元化資產配置似乎可以起到對冲經濟衰退風險的作用，但也不排除1973年出現過的意外情况。

另外，短期的回報可能不會出現明顯的趨勢，例如附表中有5次的每日回報相關性為正，就像是近期中美貿易摩擦期間會出現股債同步下跌的情况。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]