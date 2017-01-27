訂房業務理想 美團購12323

美團（3690）早前公布第三季業績差過預期，股份一度被市場拋售。集團將加大補貼，分析指可能影響毛利率。不過酒店訂房業務商業化進度理想，將成為未來增長動力。資金流方面，截至上周四連續3日有小量資金部署美團認購證，累計淨流入230萬元，同期認沽證淨流入約80萬元。如看好美團可留意美團購12323，行使價63.36元，實際槓桿5.4倍，最後交易日2019年3月27日；看淡可留意美團沽14380，行使價43.43元，實際槓桿3.2倍，最後交易日2019年5月28日。

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