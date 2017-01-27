資金轉投避險股 領展購16240

投資者短炒防守股Call輪，可留意以下精選：領展認購16240，行使價81.88元，2019年6月到期，有效槓桿8倍；中電認購26298，行使價99.88元，2019年2月到期，有效槓桿約18倍；煤氣認購16073，行使價17.38元，2019年6月到期，有效槓桿約7.1倍；電能認購16074，行使價58.88元，2019年9月到期，有效槓桿約4.9倍；中移認購13374，行使價85.05元，19年2月到期，有效槓桿8倍；港鐵認購26647，行使價43.88元，19年2月到期，有效槓桿約12倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]