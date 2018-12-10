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劉思明﹕恒指油價拼圖啟示

【明報專訊】港股上周急轉直下，觸發點是華為事件重創科技股及美股，但打從10月底資產配置、美國加息預期降溫，以至中美貿易戰緩和等利好消息，都是帶動港股反彈，並非扭轉中期跌勢，而華為事件只是推手，可能結束反彈並踏入跌浪最後里程。

恒指上周初升上27260點後急轉直下，周五收報26063點，全周跌442點或1.67%；國指跌全周跌2.38%。不過，恒指最後3日累跌1196點或4.39%。大市上周日均成交995億元，高於60天平均近一成。

過去幾個月不斷提醒讀者，恒指正處於一個與2011年（2010年11月開始）或2015年相似的大型跌浪；今年10月底跌至低位24540點，從1月高位回落27%反彈，與2011年、2015年分別高位回落24%、29%後出現小型反彈浪相似。至於小型反彈幅度，參考2011年低位最多反彈11%，以今年10月低位計，有機會升至27240點；若像2015年反彈15%，則可能升至28220點；順勢如2011年有機會反彈至50天線附近，或如2015年升穿50天線至100天線附近完成反彈（詳看本欄11月5日一文）。

上周恒指曾升穿100天線、高位27260點回落，達到2011年反彈11%或2015年反彈至100天線的水平。之前將今年1月恒指開始跌浪，與2011年、2015年跌浪拼圖，若將拼圖更新（圖1），今次跌浪與2011年步伐更似，跌浪第一期維持了180多日反彈，只是今次反彈時間較長。

倘今次反彈結束，進入大型跌浪中最後一跌浪，也是最急勁的浪；以2011年、2015年整個跌浪累跌35%、36%及今年高位33484點計，今次要完成整個跌浪有機會下試21800點；以26000點計，最後一跌浪隨時還有超過一成半跌幅。

最後一浪或挫逾一成半

重溫完大型跌浪可能，再看目前形勢。上周一指出，恒指日線圖營造上升楔形，符合中線跌浪中出現反彈的看法；日線圖波幅為26100至27200點，上升軌不容有失，否則10月底以來的反彈浪有機會完結。結果上周上衝下洗，觸及波動範圍，險守於上升軌，本周要盡快反彈，以脫險境。特別是新一年快到，開局表現尤其重要，倘若向下突破，隨時釀成2016年初令人深刻大跌市，當時恒指於大半個月由22000急挫至18500點，跌幅15%；以現時約26000點跌15%計，相當於22000點水平，與完成大型跌浪不謀而合。

另一點要留意，2016年初港股大跌，成因很多，大部分歸咎於內地股市熔斷機制，但相信機制不足以造成全球爆發股災，中國經濟及人民幣貶值的憂慮，加上環球政經動盪，股匯及「油元」插水，形成骨牌效應。近一年紐約期油與2016年前並不相似，2015年油價再跌逾三成，今年10月期油升至近4年新高。不過，今年10月油價急回，與2015年10月重拾跌軌甚為相以（圖2），一旦明年開局重演2016年初的一幕，隨時直插至40美元，並可能再次觸發資產價格大跌。

中國鐵塔逆市升 後市看1.3元

說回來，港股大市要維持近期反彈節奏，也要有所反彈。據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率34比66，跌逾3%佔下跌股份近一成半；全周計，升跌比33比67，保持近7周隔周跌多升少步伐，也代表本周要及時反彈，否則破壞10月底以來反彈節奏。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業上周有近八成下跌，醫藥保健跌逾8%表現最差，汽車相關跌逾半成，其次科技器材、軟件服務、建築及材料跌3%、4%。華為事件拖累科技股下滑，惟中國鐵塔（0788）逆市做好。走勢上，中鐵塔近3個月在1.1至1.2元上落，上周五升穿1.2元初現向上突破，後市有機會上試上市水平1.3元，可以留意。

[劉思明 數據尋寶]

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