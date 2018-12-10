張兆聰﹕大市料已消化華為事件

華為首席財務官孟晚舟上周在加拿大舉行了保釋聽證會，但尚未作出裁決，本周一繼續。美國指她由2009年起，透過香港公司Skycom與伊朗進行違反美國制裁禁令的交易。這反映美國已調查多年並且有證據在手，此前中興（0763）這個「豬隊友」，亦已泄露了其他中國公司與伊朗交易的一些證據。事件已是政治事件，估計中美已在暗地裏談判，美國會進一步提高叫價，就看中國的反應。若快速談妥便由加拿大放人，若引渡至美國的話則變成一場持續的「勒索事件」，中國會更加投鼠忌器。但市場上周劇烈波動後，似乎已消化了這則消息，難再左右大市。

本欄上周一直看好地產及收租股，整體上也是偏強，信置（0083）旗下凱匯低價開盤，股價先跌後升，收租股也不太受市况波動影響。市場預計12月加息後，聯儲局將會暫停加息，甚至停止加息，按利率期貨顯示，到2019年底前利率進一步上調的可能性不足40%，2020年1月份更有1.6%機會減息。聯邦基金利率過去3年加了2厘，本港銀行最優惠利率也僅升了八分之一厘。市場此前擔心往後會跟足加息，按聯儲局月前的鷹派加息立場，隨時尚有1厘的加息空間，必會對衝擊樓市。再加上貿易戰和股市急挫影響信心，準置業人士卻步，部分信心不足、持貨能力低、已購買物業被迫拋售者，不得不以低價求售。

市况不明 股份強弱分明

但這些低價盤源開始被消化得七七八八，以最新成交價來看，普遍的租金回報率已回升至3厘以上，已高於供樓利率頗多，考慮到供款的本金部分並非支出，再扣除銀行高達按揭貸款額2%的現金回贈，約相當於8至10個月的供樓利息支出，置業還是遠較租樓划算，成交量也開始有回升迹象。當然，樓價升跌看供求，但暫時也看不到政府有能力每年推出逾2萬個以上的單位，供應也就是剛好滿足每年新增需求的水平。整體來看，樓市或由短缺逐步走向平衡，樓價難再飈升，但一些屋苑最新成交價較高位已回落20%，剛需客也能上車，相信再議價空間也有限。

凱滙超額4倍 測出市場承接力

凱滙以吸引價格開盤，很快就獲逾4倍超額認購，筆者看是測出了市場的承接力。你可以說低價當然有市場，但其實單價總額也達到700萬、800萬至接近2000萬元，若最終也能快速清貨，可見市場購買力絕無問題，只是信心不足所致。在加息周期完結、中國右派、市場派重新當道下，信心料逐漸恢復。準置業人士就算仍信心不足，也應四出看看樓盤，趁現在仍是買家市場、有議價能力時，找到筍盤的機會應較往後為高。

[張兆聰 還看今朝]