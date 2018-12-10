蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引

恒指或下試24000點

貿易戰只係頭盤，科技戰係主菜，將阻礙中國經濟增長。中國於多項核心科技落後美國，例如半導體、生物科技等，未來中國將於此等科技領域之國際供應鏈及合作上受到限制，不利於技術改進。

縱使恒指目前之2019年預測市盈率（約10倍）已與近年低位9.5倍相距不遠，但恐怕盈利預測將於未來幾個月再被下調，尤其是增長股，例如科技股受華為事件拖累，醫藥股受帶量採購國策打擊，恒指有可能再下試24000點。美股亦已轉弱，債息回落，有利高息公用股。

近日股價高位回落沽壓消散

新創建（0659）於內地及香港從事道路、設施管理、建築及交通、飛機租賃、環境、物流等業務。香港及內地業務約各貢獻一半經營溢利。整體業務收入穩定、現金流強勁、財政健康，截至6月底，淨負債比率僅7%。2018年度（6月年結）盈利增長7.8%，股息率5厘，略高於近5年平均之4.7厘。圖表上，上月底股價急升創新高，近日回落，已消化超買壓力，可趁機吸納。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股票）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]