潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股

其次，孟晚舟被捕事件突顯了即使中國真的可以和美國就貿易問題達成協議，避免美國再對中國貨品開徵及提高懲罰關稅，美國在遏制中國的經濟和科技發展方面，還有很多非關稅武器可以運用。在這兩方面，對投資者來說，其影響都是負面的。

美縱停加徵關稅 尚有其他「武器」可用

當然，理論上，加拿大法院有可能會拒絕美國引渡孟晚舟到該國受審的要求，但投資者卻不能對此寄予厚望。因為整件案件的細節十分模糊，美國的指控似乎是指華為、尤其是孟晚舟，在2009年至2014年間違反了美國對伊朗實施的經濟制裁。據報道，本身是華為集團創辦人任正非女兒的孟晚舟，亦是華為附屬公司Skycom的前任董事。由於Skycom的伊朗商業合作伙伴的母公司直到大約6星期前，仍然由伊朗的革命衛隊持有部分股權，而革命衛隊又在伊朗的核計劃中舉足輕重，美國可能會質疑，孟晚舟和華為不單止違反了美國對伊朗的單方面制裁，甚至還違反了聯合國對伊朗的制裁。

孟晚舟或違聯合國制裁令 貿易談判難解決

如果情况真的是這樣，美國的引渡要求對加拿大法院將具有更大的牽引力。這意味着，即使美國和中國的談判代表坐下來就貿易問題達成協議，孟晚舟可能仍然被拘留。

雖然中美雙方都有強大的經濟誘因動機，希望避免美國進一步對中國貨品開徵關稅，美國亦已同意將開徵關稅的限期延遲至明年4月1日，讓中美雙方有較多時間談判，但由於中國官員堅信，孟晚舟被捕是出於政治動機，中國可能會要求釋放她作為達成貿易協議的條件之一。美國的貿易談判代表卻會堅持，孟晚舟的案件與中美貿易糾紛無關，是美國司法部對她作刑事起訴，事件完全不在他們的管理範圍。

這一點是非常關鍵的。美國今年較早時針對另一家中國電訊公司中興通訊（0763）的出口禁令，是由商務部發出的民事強制措施，而這次孟晚舟的案件是刑事案件。這意味着，孟晚舟的案件難以透過在貿易談判上討價還價來解決。雖然這並非完全不可能克服，但兩者表面上切割的關係，將會令到中美達成貿易協議、美國對中國貨品廢除懲罰關稅更難實現。

即使美國和中國的談判代表確實就貿易和關稅問題達成協議，孟晚舟被捕事件也清楚地表明，美國在反擊中國挑戰其經濟和科技優勢的行動上，還有很多其他武器可以運用。針對華為和中興以往多次違反對伊朗制裁的指控，只是其中一種手段。例如，最近幾個星期，美國以國家安全風險為理由，說服了多個盟國停止購買華為的電訊設備。10月29日，美國亦對福建晉華集成電路有限公司實施出口禁令，禁止美國企業向這家中國晶片製造商出口任何商品、軟件及技術。

美或重施對付中興故技 禁產品供應華為

這種出口管制，是美國的「經濟軍火庫」內其中一種最快速見效的武器。美國在4月份對中興通訊實施全面的出口禁令之後，該公司就被迫宣布將會「停止重大業務」。直至中國國家主席習近平親自向白宮代為說項之後，美國政府才撤銷了該禁令。但對福建晉華實施的出口禁令，看起來極可能會打擊到美國晶片製造商的業務。如果美國這次又對華為實施類似的出口禁令，來懲罰華為違反對伊朗的經濟制裁，那麼將會嚴重損害這家中國公司的業務，甚至可能令該公司陷於癱瘓。

華為核心供應商 美企佔三分一

在華為的92家核心供應商中，有33家是美國公司，包括晶片製造商英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）和美光（Micron），以及軟件公司微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）。如果美國禁止這些公司向華為出售產品，這家中國電訊業巨頭將難以生存。雖然華為是一家私人持有的公司，但股市投資者也不能夠倖免於難，因為華為的供應商也會受到出口禁令嚴重影響。例如，Broadcom和高通的銷售收入中，就有超過5%是來自華為。對於一些規模較小的專業供應商，這個比例可以高達50%。

從美國副總統彭斯在10月份針對中國的演說中提出的不妥協政策方針來看，美國將來可能對很多中國公司都實施出口管制，那麼世界各地的科技公司將被迫重新評估它們的整條供應鏈。重整供應鏈不但涉及龐大的費用，更會干擾甚或中斷業務。

直至目前為止，中美冷戰對於金融市場的影響，幾乎完全是由投資者對於貿易關稅風險的看法不斷變化而驅動。這還未反映到全部風險，因為美國可能還會採取其他行動，包括出口管制等。這表示，投資者應該對世界各地的科技供應鏈公司的股價加入額外風險考慮。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]