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2018年12月10日星期一
Trading Central 看圖析市 技術取勝
投資策略
港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
料內地科創板開通 港股通才開放W股
比特大陸料難Ｗ股上市
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
技術分析﹕道指暫守上升軌
往績回顧﹕盧偉良上期看好 濠賭旅遊股逆市升
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
光麗科技料全年表現贏行業
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
環球數據前瞻
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
善用信用卡消費 儲最多里數
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
林少陽﹕日股風險溢價吸引
技術取勝：煤氣現上升軌
看圖析市：恒指25800點之上做好
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
李順威：中美貿易休戰未破滅
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
資金轉投避險股 領展購16240
訂房業務理想 美團購12323
周顯﹕做名表生意 今非昔比
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
何濼生﹕樓價總是反映預期
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
布少明：樓市購買力從未消失
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
郭思治．推介股份：建行（0939）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
龐寶林：美衰退風險尚低
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
海傲灣周末連沽6伙
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
管理強積金應先進取後保守
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看圖析市：恒指25800點之上做好
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【明報專訊】上證綜指2690點之下做淡（圖）
[Trading Central 看圖析市 技術取勝]
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港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
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