陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事

【明報專訊】上周在本欄說過，縱使G20峰會國家主席習近平和美國總統特朗普會後有好消息，大家也不用太認真，因特朗普反口覆舌。事實上，雖然中美雙方在習特會達成所謂休戰90日的協議後，港股也只在周一升了一天，周二便開始大插，之後特朗普更在Twitter自詡為「關稅人」（Tariff Man），更令大家懷疑他希望貿易戰可以平息的誠意，及後更爆出華為太子女在加拿大被捕的消息，結果全周港股不升反跌，「可幸」的是美股也急插，美股標普指數出現了50天線跌穿200天線的「死亡交叉」，告訴特朗普繼續玩貿戰牌其實只會兩敗俱傷。
上周本欄也指出，大家除了關心貿戰，更要關注息口變化，上周美股急跌，甚至反過來拖累港股，除了巿場對貿戰和解不抱希望，另一原因是美國的5年期債息竟跌低過3年和2年期債息，令人擔心美國10年期債息也快將低過2年期債息，出現倒掛現象。過往出現這個現象多代表美國經濟離經濟衰退不遠，自然殃及股巿。
因此，上周筆者便指息口回軟會有利地產股和公用股，叫大家留意同時具地產股和公用股元素的港鐵（0066），結果該股上周不跌反升，在港股大跌下表現堅挺。筆者早前在明報財經網淘寶圖節目推介的地產股信置（0083），上周因公布開售觀塘新盤，股價表現同樣理想。
明報投資及地產版資深主編
[陸振球 主編的話]