陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事

上周本欄也指出，大家除了關心貿戰，更要關注息口變化，上周美股急跌，甚至反過來拖累港股，除了巿場對貿戰和解不抱希望，另一原因是美國的5年期債息竟跌低過3年和2年期債息，令人擔心美國10年期債息也快將低過2年期債息，出現倒掛現象。過往出現這個現象多代表美國經濟離經濟衰退不遠，自然殃及股巿。

因此，上周筆者便指息口回軟會有利地產股和公用股，叫大家留意同時具地產股和公用股元素的港鐵（0066），結果該股上周不跌反升，在港股大跌下表現堅挺。筆者早前在明報財經網淘寶圖節目推介的地產股信置（0083），上周因公布開售觀塘新盤，股價表現同樣理想。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]