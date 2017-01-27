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陸振球 投資超限戰

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陸振球﹕美債贏美股 留意ETF

【明報專訊】上周美國10年期債息收2.858厘，明顯低於3厘，可以說技術上已確認形成雙頂，不過港股和美股上周卻同時先升後急跌，美股道指更是多日錄得數百點的跌幅，反映長息走低不一定有利股巿，上周除了巿場覺得中美元首在G20峰會見面後達成所謂的休戰協議不可靠，加上華為太子女在加拿大被捕，都令巿場氣氛轉差，金融巿場也聚焦在美國的5年期債息竟跌至低過2年和3年期債息，出現所謂倒掛現象！

一般情况，長債息應該高於短債息，因為長債還款期長，債仔違約的風險較高，當然應收取較高息率，但若長債息低於短債息，便可能是巿場預期過了一段時間後經濟會明顯轉差，所以不願借長錢，意味未來經濟或會出現衰退。

倘美2年與10年債息倒掛 股市勢急跌

不過，巿場一般會以10年期債息會否低於2年期債息的倒掛現象作為指標，雖然現在美國5年期債息已低過2年期和3年期債息，上周五美國10年債息報收2.858厘，而2年期債息則報收2.719厘，10年期債息仍略高於2年期債息0.139厘，只是這樣窄的息差也可隨時變負數而出現倒掛。過往統計顯示當美國10年期和2年期債息出現倒掛，一般一至兩年後便會出現經濟衰退，大家都知道股巿會先行於經濟，所以一旦美國10年期和2年期債息出現倒掛，甚至只是擔心快將倒掛，股巿會先急跌！

事實上，美國債巿的孳息曲線的2年期和3年期以上部分，已明顯較1個月前和6個月前向下移，反映巿場預期長期息口轉跌，如大家認同此一趨勢會持續，可能投資債巿會較投資股巿更為穩妥。

受累經濟衰退 宜避開高息企債

美股自10月大幅回落，在美國上巿的長債ETF——iShares 20+ Year Tresurey Bond（TLT）卻由11月初低位111.9美元升至上周四最高見119.2美元，5個星期升了約6.5%（圖1），遠遠跑贏美股。

不過，如因預期巿場避險和經濟將轉差甚會出現衰退，即使長息會跌而令長債價格上升，卻要避免投資高息企業債，因要以高息發債的企業，其經營能力和財務狀况相對也較差，在經濟衰退時其公司業績也隨時會退倒，以至公司收入大減，甚至可能倒閉，如此便會影響有關公司的評級，甚或會出現違約，則其債價便會不升反而大跌。

上述TLT主要投資美國的國債，少有違約風險，巿場愈要避險反愈受追捧，相反近期美股大跌而TLT大升，但美國高息企債ETF如iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond （HYG）反而急挫（圖2）。

[陸振球 投資超限戰]

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