謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利

習特會後，大家滿以為中美緊張氣氛終可稍作紓緩，有90天休養生息期，殊不知突然發生華為事件，來一個反高潮，港股相關手機設備股應聲下跌，對於上周初「一窩蜂」購入牛證的股民，就更加不消提。雖然本欄仍舊維持恒指24500點為今年最低位的看法，但港股正處陰霾密佈中，股民與其博弈「波浪理論」中的「B浪『後揪』」，倒不如提早「收爐」過聖誕。

華為事件與中興（0763）事件手法如出一轍，兩者都是被控以違反美國對伊朗的出口禁令，兩者大都被外界解讀為美國打擊中國「新經濟」支柱發展的陰謀。

華為事件觸動中方神經

由於習特會與華為事件兩者發生時間，實在太過接近，難免惹來外界揣測美國總統特朗普與中國國家主席習近平會面之前，特朗普是否早已得知華為首席財務官孟晚舟被捕消息。雖然白宮官員聲稱，特朗普事前不知情，但瓜田李下，難脫猜嫌。華為事件令中美緊張局勢大幅升級，已是現實，無論特朗普事前知不知情，事件已再次觸動了中方神經。

中美話事角力白熱化

然而，形勢比人強，美國早已看穿中國一貫以金錢換取時間及空間的技倆，今回中美角力，顯而易見屬意識形態之爭，世界遊戲規則話事權之戰。中美兩國角力較勁已趨白熱化，恐怕中興事件、華為事件和貿易戰只是序章，預料美國將有更多出乎意料的套路衝擊中國經濟。

由此推斷港股未來走勢，對熱愛炒波幅的短線炒家較有利，中長線投資者必需學會「走位」，才能自求多福。

跨國保險集團

前亞洲區投資管理總監 / 現職財經教育公司總裁

[謝紹榮 老海鮮周記]