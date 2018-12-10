陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone

普羅旺斯最出名的紅酒莫過於南羅納河（Rhône River）左岸的教皇新堡（Châteauneuf du Pape）。尤其是多年前美國酒評家羅拔派克沉醉於教皇新堡雄勁濃郁果味十足的紅酒，屢屢給予高分評價，為當地紅酒做了營銷大使。教皇新堡既在普羅旺斯，又在南羅納河谷，在法國以行政劃分屬於「羅納河谷山坡Côtes du Rhône」的法定產區。

「中午飯不要在教皇新堡吃了，村裡的餐館做遊客生意。還是開車幾公里到一個叫 Sorgues的小鎮，那裏有一家很好的餐館，上了米芝蓮指南的。」在法國能夠上米芝蓮指南已經十分難得，不像在香港或澳門，能夠獲得一顆星遠比在法國本土容易，戴上米芝蓮車胎人美食標誌的似乎是遷就當地的習慣。「這家叫『Sorgues的餐桌』的餐館做的是普羅旺斯時令菜。除了做工精美外，價格也非常合理，3道菜只是400港元左右。如果不是摘葡萄的季節，你們很可能會碰上教皇新堡名酒莊的莊主。為我的紅酒書《酒時光》寫序言的釀酒大師Philippe Cambie是常客，都把它當做食堂了。」

少許神索賦予柔和口感

「我不想點教皇新堡的紅酒佐餐，早上我們已經品嘗了不少當地有名氣的紅酒，雄勁尚在口腔。我想換換口味，想點一款普羅旺斯法定產區的紅酒。我看上酒牌上這款2014年Château Simone 紅酒。」Château Simone位於馬賽以北Saint Victoire山派的北麓腳下，由教皇新堡主要葡萄品種歌海娜（Grenache）和馬賽著名葡萄品種莫維特（Mourvedre）為主，少許的神索（Cinsault）帶來了女性的柔和口感，連待酒師也點頭表示我點的恰到好處。

中美矛盾難真正解決 恒指料再見新低

恒生指數經過了10月大幅下挫，從技術分析層面來說，市場累計了可觀反彈的動力。反彈的強度有些出人意料之外，可能是與中美在G20峰會的晚餐有出乎意外的融洽氣氛有關，但當冷靜下來思考，卻會發現在這3個月的時間內，中國如何為美國所提出來的「三零二停一允許」的要求尋找到解決方案呢？除非是不惜一切代價。香港的PMI已經開始掉到榮枯線之下，美國聯儲局的緩慢加息進度也不見得暫時停頓，恒生指數近期內再見新低並非聳人聽聞。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]