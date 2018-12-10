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善用信用卡消費 儲最多里數

【明報專訊】臨近年尾又到了計劃新一年行程的時候，不妨多留意各大銀行以累積飛行里數為主題的信用卡，不但里數優惠多，兌換里數的所需簽帳也較低。一邊消費一邊累積里數換機票節省旅費，如能同時配合不定期的迎新優惠，換多兩張免費機票去旅行也不是難事。

明報記者 龍彩霞

市面上可累積飛行里數的信用卡眾多，其中幾張以累積里數為主題的信用卡，相對可較低的簽帳換取里數。選擇信用卡，除了比較哪張可用最低消費換取最多里數外，還因應自己的消費模式，以及旅遊的目的地去考慮。

目前，香港較熱門的兩種飛行里數為國泰的亞洲萬里通（Asia Miles）及英航的Avios，專門累積這兩種里數的信用卡亦較多。花旗銀行標榜為旅行者而設的Citi PremierMiles信用卡的彈性較大，連同兩大熱門計劃在內，共有13種里數可供換取，持卡者可因應目的地，視乎哪個計劃可以較低里數換取機票，再決定兌換策略。以換取台北及倫敦機票為例，Avios所需里數就較Asia Miles的低，如以這兩地為目的地，就可以選擇兌換Avios里數。DBS Black World Mastercard也有4個里數計劃可選。

Citi PremierMiles最靈活 可兌13種里數

為鼓勵持卡人多以信用卡海外消費，銀行多會為海外或外幣簽帳設較高的里數兌換比率，例如星展、大新、渣打及美國運通的信用卡，本地簽帳需要6元才能兌換1里數，海外或外幣簽帳只需4元。如單以海外簽帳的兌換比率作比較，花旗銀行的信用卡就較優惠。如當月月結單結欠達2萬元或以上，該月海外或網上外幣簽帳可3元兌換1里。舉例說，如以Avios換取飛台北或倫敦機票，只需海外或網上外幣簽帳2.7萬元及11.7萬元。

若論本地消費簽帳，東亞銀行的Flyer World萬事達卡最抵，只需5元就可兌換1里數，即是換取前往東京或首爾的機票，本地簽帳只需10萬元。渣打的信用卡在本地食肆或進行網上消費，即使不是外幣，也可以4元兌換1里數。

香港人必備的八達通卡，如以信用卡申請自動增值，大部分信用卡都會接受以這項消費換取里數，不過東亞和星展就將兌換率上調至8元及12元才可兌換1里。渣打和大新的信用卡八達通增值額就與本地消費額看齊，每6元可兌換1里，對頻繁使用八達通者肯定有着數。另外，電子錢包盛行，花旗和星展的信用卡都接受電子錢包增值額為合資格的兌換里數消費，兌換比率與本地消費簽帳一樣。

海外網上簽帳 花旗渣打低見4元換1里數

經常搭飛機穿梭世界各地，美國運通國泰航空尊尚信用卡的其中一個特點也可留意，持卡人可全年無限次享用包括香港機場在內的環亞機場貴賓候機室。花旗銀行信用卡可每年12次免費使用貴賓室，但事後須於30天內消費5000元，否則就要繳付200元服務費。

以累積飛行里數為目標的信用卡，迎新優惠多是以送飛行里數作招徠，其中做法多是在優惠期內可以極低消費去換取里數，達到指定簽帳額甚至足夠獲贈一張來回台北機票。

部分持卡人可免費用機場貴賓室

綜觀目前各信用卡的迎新優惠，以渣打的0.5元換1里數的優惠最吸引，首2個月內的首7500元簽帳，可換1.5萬里數。以亞洲萬里通計，已足夠換一張來回台北機票。要享有此迎新優惠，申請者必須網上遞交申請，並於指定期限內補回必要文件。另外，花旗的信用卡於首2個月簽帳1萬元送9000里，也足夠以Avios換取一張飛台北機票。東亞的里數信用卡雖然亦可於首兩個月簽帳滿9000元獲送額外9000里數，但由於該卡只能累積Asia Miles，即使連同9000元簽帳的基本1800里數，亦不足夠換取一張機票。

渣打迎新優惠最抵 簽7500元換台灣來回機票

享用第一層優惠，即以低至0.5元至1元換取1里數後，個別銀行都會設有第二層兌換優惠，兌換率通常為本地消費4至5元換1里數。例如星展的信用卡在首2個月內簽滿5000元可換5000里數後，優惠期內其後的23.5萬元本地消費，可5元兌1里數，合共換取5.2萬里數；海外簽帳可2.5元換1里數，最多兌換2.8萬里數。此優惠較適合在短期內要繳付婚禮開支或裝修費用等的大額開支用戶，足夠換取兩張來往東京或首爾機票。花旗銀行的里數信用卡亦有類似優惠，優惠期更攤長至半年，本地簽帳4元兌1里數，但只限兌2.5萬里數。

此外，選擇信用卡時，也要留意年薪要求，大新的里數信用卡要求較低，年薪只需15萬元即可申請。

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