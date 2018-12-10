許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好

【明報專訊】11月港股終見彩虹，一止「6連跌」的窘境，更成為環球表現最好市場。港股反彈的原動力除了一直左右大市的騰訊（0700）重上300元關口以上外，大部分傳統藍籌股如股民至愛的內銀及內險股也為是次反彈貢獻不少。筆者認為，上月好友終能突襲成功，主因是大市一直憧憬「習特會」為貿易戰帶來轉機，最終不負眾望，美方從元旦起暫緩向中國加徵新關稅，確實為此場戰役帶來喜訊。
雖然「謎底」揭盅亦刺激上周一（3日）港股應聲反彈675點，惟之後美股因債息倒掛而急跌，美期亦因華為創辦人千金孟晚舟被捕而急瀉，因而拖累港股蒸發逾千點，暫僅僅守住26000關口，華為一事所引起的連鎖反應，證明投資者對中美關係緩和未抱太大信心，惟盼A股市場爭氣以支撐港股市場。
「習特會」後美方在白宮表示若90天內未能達成共識，美方將擴大徵稅。現時中美貿易戰能達此共識可謂聊勝於無，亦算雙方落台好時機，不過筆者對此結果並無太興奮之感，因為就高通一事上，科技戰明顯會繼續拉鋸，既然中美此時無法透過磋商解決任何紛爭，即使再有90天也難解決知識產權等問題。
中美關係膠着 資金料捧公用股
貿易戰未有惡化迹象，相信短期內會利好港股表現，但不要忘記，「習特會」後所有股票分析都是回歸基本面，現時大市基本面已因為貿易戰而轉差，就如美股近日就似坐過山車一樣，標指一度從高位下挫一成，多隻重磅科網股如蘋果亦急挫，即使市場憧憬貿易戰出現轉機而刺激美股反彈，但貿易戰加徵關稅、美國薪金水平上升，導致美國企業面臨更高昂的成本，以致市場數據顯示第四季美企盈測下調。
美股今年能在環球股市「獨佔鰲頭」，有賴經濟增長加速及企業盈利展望樂觀，但第四季起便出現變化，正正是貿易戰所帶來的連鎖反應；再者，「狂人」特朗普是反口覆舌的人，今次達成協議，未必等於狂人會終止在Twitter發放冷箭，就如上周他已經在Twitter上再次重申自己是「Tariff Man」，證明他仍保持強硬態度，所以投資者都不應掉以輕心，繼續短炒為上。
中美貿易雙方雖現階段可說是「暫緩」，但最終能否達到共識仍是未知之數，因細節未傾，很可能代表中美仍會處於膠着狀態，亦會導致股市跟隨膠着，因而大市很可能仍會持續反覆，未見清晰的方向，因此資金應該會漸漸流入避險股，如公用股等。另一方面，在美國聯儲局「放鴿」下，若然加息步伐減慢，筆者預料資金或會流至新興市場，「放鴿」將對新興市場是一大利好。
耀才證券行政總裁
[許繹彬 港股通才]