許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好

雖然「謎底」揭盅亦刺激上周一（3日）港股應聲反彈675點，惟之後美股因債息倒掛而急跌，美期亦因華為創辦人千金孟晚舟被捕而急瀉，因而拖累港股蒸發逾千點，暫僅僅守住26000關口，華為一事所引起的連鎖反應，證明投資者對中美關係緩和未抱太大信心，惟盼A股市場爭氣以支撐港股市場。

「習特會」後美方在白宮表示若90天內未能達成共識，美方將擴大徵稅。現時中美貿易戰能達此共識可謂聊勝於無，亦算雙方落台好時機，不過筆者對此結果並無太興奮之感，因為就高通一事上，科技戰明顯會繼續拉鋸，既然中美此時無法透過磋商解決任何紛爭，即使再有90天也難解決知識產權等問題。

中美關係膠着 資金料捧公用股

貿易戰未有惡化迹象，相信短期內會利好港股表現，但不要忘記，「習特會」後所有股票分析都是回歸基本面，現時大市基本面已因為貿易戰而轉差，就如美股近日就似坐過山車一樣，標指一度從高位下挫一成，多隻重磅科網股如蘋果亦急挫，即使市場憧憬貿易戰出現轉機而刺激美股反彈，但貿易戰加徵關稅、美國薪金水平上升，導致美國企業面臨更高昂的成本，以致市場數據顯示第四季美企盈測下調。

美股今年能在環球股市「獨佔鰲頭」，有賴經濟增長加速及企業盈利展望樂觀，但第四季起便出現變化，正正是貿易戰所帶來的連鎖反應；再者，「狂人」特朗普是反口覆舌的人，今次達成協議，未必等於狂人會終止在Twitter發放冷箭，就如上周他已經在Twitter上再次重申自己是「Tariff Man」，證明他仍保持強硬態度，所以投資者都不應掉以輕心，繼續短炒為上。

中美貿易雙方雖現階段可說是「暫緩」，但最終能否達到共識仍是未知之數，因細節未傾，很可能代表中美仍會處於膠着狀態，亦會導致股市跟隨膠着，因而大市很可能仍會持續反覆，未見清晰的方向，因此資金應該會漸漸流入避險股，如公用股等。另一方面，在美國聯儲局「放鴿」下，若然加息步伐減慢，筆者預料資金或會流至新興市場，「放鴿」將對新興市場是一大利好。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]