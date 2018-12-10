黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥

中美貿易戰的憂慮未解，為了支撐內地經濟增長，預期基建投資勢將加速，另外國務院早前發布《保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，加快落實項目，將持續利好行業表現。海螺水泥（0914）在行業具領先優勢，業務分佈在內地東部、中部、南部、西部，覆蓋市場廣泛。

按照中國會計準則，海螺水泥今年首3季度，營業收入777.92億元（人民幣‧下同），按年上升55.5%，純利升111.2%至207.2億元。單計今年第三季，營業收入按年升76.8%至320.5億元，純利升1.5倍至77.7億元。今年上半年，集團的水泥和熟料合計淨銷量增長6.9%至1.43億噸，由於產品綜合銷價大幅上漲，產品綜合毛利率為44.83%，按年上升11.86個百分點。

海外項目陸續投產

集團近年積極推進海外項目建設，柬埔寨馬德望海螺水泥有限公司1條熟料生產線、2台水泥磨順利建成投產；印尼北蘇拉威西海螺水泥主體工程已完工，即將建成投產；老撾琅勃拉邦海螺水泥項目工程建設進入施工高峰期；緬甸海螺水泥項目已開工建設；老撾萬象海螺水泥、俄羅斯伏爾加海螺水泥、烏茲別克斯坦卡爾希海螺水泥等項目前期工作亦有序推進。

現價吸引 不跌穿37.5元續持有

走勢方面，12月3日升至42.7元（港元‧下同）後回落，目前仍失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，不過現價估值吸引，可以考慮於現水平吸納，反彈阻力約45元，不跌穿37.5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]