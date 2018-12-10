謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」

早前，我應邀參觀一家發展商開設的「創意研發室」，大約3000方呎的空間模擬多個生活場景，展示34家本地及海外企業的最新房地產相關科研產品，涵蓋大數據、人工智能等技術，當中約三分之一屬初創公司。

私人研發室撐本地初創

例如由以色列公司開發的降噪技術，可大大減低酒店中央冷氣及家居抽油煙機產生的噪音；又如本地初創與歐洲機構合作研發的智能顯示電膜，讓平平無奇的玻璃窗可按需要調校透明度、甚至成全黑屏障，又可當顯示屏提供如時間、天氣、股價等實時資訊。

觀乎時下一般港人對於創新科技的概念仍然模糊，日常生活的創科應用主要圍繞娛樂、社交、財務管理等。若然社會有更多類似的平台或基地，讓大眾切實地了解創新科技在生活上的廣泛應用，體驗科技帶來的方便，又可讓研發者與用家交流，透過應用及測試，優化產品至更「貼地」、更配合到日常生活所需，雙方都可得益，筆者認為值得支持。

加強科普教育 檢討現行法例

其實，政府作為一個牽頭的角色，也要急起直追。眼見不少常用的政府服務至今仍未電子化，市民申請居屋要親身前往交表、預約門診需要鬥快打電話，了解交通狀况卻欠缺實時數據等，均難以說服市民支持創科政策。

相反，若然政府能以身作側，帶頭將本地研發的創科技術應用至公共層面，必定有助科研「落地」，為業界注入強心針。

既然創新科技發展已為大勢所趨，筆者期望政府能加強科普教育，提升市民（包括公務員）對創新科技的認知，鼓勵青年投身創科行業，支援相關人才培訓，確保資源能用得其所；更重要的是檢討現行的法例及法規，促進數據全面開放，才能有效地配合智慧城市及創新科技的發展。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]