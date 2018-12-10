溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市

未來貿戰消息成大市急升急跌藉口

原本90日的談判期看似為緊張的局勢帶來喘息的機會，可是，華為事件再次令中美貿易戰升溫，可見中美貿易戰談判仍存在不少的變數，未來任何有關貿易戰的消息均是令大市出現「急升」或「急跌」的藉口。我們預期，明年貿易戰陰霾仍然持續，加上環球經濟下行的大前提下，2019年港股將是較波動的一年。2018年已近尾聲，回看年內恒指經歷大幅調整，其間仍能跑贏大市的股份寥寥可數，本地公用股中電控股（0002）便是其中之一。中電年初至今升了近一成，反映其股價在波動市况下極具防守力，投資者值得多加留意。

集團為香港兩家電力供應公司之一，其市場主要為香港本地，其次是中國內地、澳洲、印度及其他國家。集團2018年上半年營業溢利為78億元，按年增33.3%。上半年股東應沾溢利按年升25.8%至74.3億元，期內整體綜合收入按年上升7.2%至464億元，資料反映中電業務十分穩健。

集團核心業務在香港，為它在環球經濟下行中帶來優勢。由於香港缺乏製造業，用電量不如其他生產國家一樣受經濟環境影響。另外，若與同業電能實業（0006）相比，後者主要業務在英國，所以中電不像電能實業會受到匯率風險影響。此外，集團未來發展方針為長遠減碳，漸進地增加潔淨能源發電比重。這與香港政府及內地的方針相符，發展路徑正面。

候87元買 上望92元

以上半年計，集團的股本回報率及資本回報率分別為14.94%及10.56%。對比同業電能實業的8.78%及8.5%皆為高，足見集團的實力。惟集團的澳洲業務存在不確定性，因澳洲電價或因新的市場報價機制而下降，令集團澳洲業務出現下行風險。展望集團能夠抵禦波動市况衝擊，以及考慮其不錯股息，我們建議買入，買入價87元，目標價92元，止蝕83元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基財富管理策略師

[溫傑 股壇俊傑]