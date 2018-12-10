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潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做

【明報專訊】觀乎近期兩單長期停牌上市公司的命運，以及港交所的修例諮詢，相信以後長期被停牌的上市公司，想通過注入項目，以反向收購方式申請復牌，將愈趨困難。

先講一下港交所的修例諮詢，有關「借殼上市」的諮詢，已於今年8月底結束，市場各界大致贊同收緊對殼股買賣的監管，但仍對當中部分建議有所保留，尤其是對提高「白武士」門檻的意見最受關注，因為公司在新建議下更難翻身，小股東權益成為最大犧牲者。

注入新業務要求提高 引致成本大增

根據據港交所6月公布的諮詢文件，當中一條是建議注入上市公司的新業務盈利，要和公司過往3年業績合併計算，才可納入符合上市要求的考慮之列。換言之，注入的新業務除了要達到3年累計有5000萬元盈利的主板基本標準之外，更要填補上市公司過去3年所錄得的累積虧損。此建議令到殼股的成本大增，令白武士更難出手成功拯救公司。

就算未有上述修例，以白武士方式去拯救出了問題的上市公司，近期已經變得愈來愈難。

漢唐擬藉收購業務申復牌遭拒

第一個例子是漢唐國際控股，根據聯交上市規則13.09（2）條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出，內容有關聯交所上市委員會已決定公司之復牌建議已不再可行，並將根據上市規則第17 項應用指引展開取消公司之上市地位，內容有關就該決定向上市覆核委員會提出覆核申請之公布。但公司在審慎考慮過最終上訴的價值後，公司決定不會向上市上訴委員會申請進一步審核。因此，經聯交所通知，公司股份的上市地位於本年10月22日被取消。

查此公司已停牌4年多，當日停牌，是因為有董事因一筆近3億元的收購交易出現問題，自己請辭，亦因為這筆交易，致令不能按時刊出業績報告，亦因為這一連串問題，交易所列出一系列要求，才會批准公司復牌。為滿足交易所要求，要有足夠業務運作或資產才能復牌，公司在2017年找到一個重大項目，該項目擁有不錯盈利，但經過近一年的努力，最後借收購該項目，而申請復牌的要求還是被拒絕了。

另一個比漢唐好運一點的例子，就是停牌超過6年的大慶乳業（1007）（現稱龍輝國際），在今年中獲救，可以重新復牌。復牌方案是通過反向收購內地連鎖火鍋店，輝哥、小輝哥火鍋及洪員外品牌的食店，代價達5.2億元，變相將輝哥火鍋借殼上市。

新建議下 大慶乳業或無法獲救

要想知道究竟救活大慶乳業有幾難，聽聽成功將大慶乳業「死殼翻生」的蔡朝暉的一番話便能感受到，他說：「酸甜苦辣非一般人能感受到，需要財務顧問、律師等各方面的專業人士投入大量精神時間先搞到，工程非常浩大，又耗費精神，所以我以後都無興趣做呢樣嘢，留下一個美好回憶算喇。」

然而，這幸運案例的重點是，根據上述港交所新建議，由於原大慶乳業的財務數據，可能已經出現了嚴重虧蝕，如把輝哥的財務數據併入大慶乳業的數據，可能已不能夠滿足下述要求：注入的新業務除了要達到3年累計有5000萬元盈利的主板基本標準之外，更要填補上市公司過去3年所錄得的累積虧損。

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[潘啓才 通天財技]

相關字詞﹕大慶乳業 龍輝國際 白武士 長期停牌

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