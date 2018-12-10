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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠

【明報專訊】恒指上周跌442點或1.67%，國指跌252點或2.38%，本倉則大瀉4%。上周買入醫藥股成為了燈神，3隻龍頭醫藥股均暴跌，中生製藥（1177）更單周瀉26%，主因是4+7帶量採購預中選結果出爐，中選品種大幅度降價，最大降價幅度超過90%，且量似乎也不及預期。上周買入的想法，是4+7新政後股價已近乎被腰斬，上周急瀉前的股價已回到未炒時，走勢也呈雙底。再加上市况回升而高啤打值的醫藥股落後，資金正常來說會追落後。邏輯正確，但估不到新政的威力如此強烈，最大的錯誤是不應一次過將倉位變化過於激烈。

醫藥新政較為複雜，簡單來說就是一個壓低藥價的手段，藥企以價格作為競爭手段，價低者得，部分品種是贏者全取，而醫院更要承諾購買量，有別以定價不定量。最終降價幅度較市場預期高，量也沒想像中多，本已弱勢的醫藥股未能走出雙底回升，反而崩盤式向下突破。

利小型藥企 恒瑞醫藥跌幅最小

採購新政對於一些規模小、沒有銷售團隊的藥企有利，因為毋須再付出招標後的銷售問題（因為已定下採量了），故可以開出貼近成本價去競爭，有銷售團隊的反而成為負累。另外，要留意採購都是獲一致性評價的仿製藥，對於研發能力強、創新藥佔比大的藥價影響較小。因此，3隻藥企中，恒瑞醫藥跌幅最小，石藥（1093）表現也優於中生製藥。

中國大方向是要壓低藥價、控制醫療支出，令醫藥板塊弱勢，上周的消息更變成重大利淡，在低位進一步深度下跌。筆者覺得已有點下跌過度，上周五也見低位有買盤博反彈，會再多觀察一周，看看能否減少損失。

安踏上季業績理想 走多品牌路線隱陣

安踏（2020）第3季營運數字理想，安踏品牌同比錄得中雙位數升幅，非安踏品牌（扣除新品牌）錄得90%至95%升幅。集團在三線或以下城市起家，早年收購FILA品牌後，便以此在一、二線城市與NIKE、Adidas等國際品牌作試探式競爭。集團發展策略走多品牌路線，如NBA、日本滑雪品牌DESCENTE、兒童品牌KINGKOW、攀山用品KOLON，針對不同細分市場。收購Amer後擁有更多品牌，經營狀况更多元化。

不少股份近月反彈幅度頗大，但安踏更由低位彈升達30%。以估值來看，明年預測市盈率僅18倍至20倍，即使經濟下滑表現較預期差，也有足夠的安全邊際。本周會以35元買入2000股安踏可先下一注，再逢低收集作中線持有。另外，會以75元買入1000股中移動（0941）、76元買入領展（0823）。且看能否有低吸機會。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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