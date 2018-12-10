瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港

蔡冰勇：料持續進修市場規模11.5億

皇岦教育執董蔡冰勇（圖）表示，目標公司在香港舉辦課程已有逾10年時間，簽訂備忘錄後會盡快進行盡職審查，但由於目前只是初步協議，故收購金額、時間，以及用自有資金還是融資等均未有定論。不過蔡冰勇指出，港府明年4月起將推出多項鼓勵持續進修措施，包括額外注資85億元予持續進修基金；上調申請人年齡上限及提高資助上限至最高2萬元，以及曾申請過的學生可重新再申請，故預計明年市場上的持續進修基金課程規模可達到11.5億元，因此這項收購將為皇岦首次進軍非馬來西亞地區的教育市場帶來很好機會。

除了香港，皇岦原本打算在成都尋找合作機會，但蔡冰勇表示，因內地推出新政策，皇岦暫時放緩原本在談的合作，但會繼續研究政策內容和發掘其他合作機會。

馬來西亞本地市場方面，其獲澳洲皇家墨爾本理工大學授權RMIT基礎課程已於9月開學，令皇岦可提供的課程進一步覆蓋至託兒所至RMIT。蔡冰勇透露，新校舍將提供更多新設施以便推出額外課外活動課程增加收入。他透露，現時來自配套服務的收入佔總收入29.4%，料日後這比例可以提高。