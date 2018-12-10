營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點

土航企業營銷及分銷渠道高級副總裁Mert Dorman在接受本報訪問時稱，伊斯坦堡新機場（下稱新機場）在10月29日正式開幕並投入服務，預期每年可接待高達2億名乘客，所有階段施工料於2028年完成。目前土航正局部營運少量由新機場出發的國內及國際航線，當中包括新增飛往土耳其境內安塔利亞、南非安哥拉、伊茲密爾、阿塞拜疆（巴庫）及北塞浦路斯土耳其共和國（埃爾詹）等航線，到本月31日起，所有於舊機場出發的航線便均轉至新機場出發。

高級副總裁：首11月港載客量增5%

Dorman稱，土航今年首10個月的總載客量達逾6400萬人次，較去年同期增長11%，當中國際乘客數量按年升13%，國際航線乘客運載率升3個百分點至82%。今年首11個月香港市場的載客量及收入客千米數（RPK）按年增長5%。Dorman透露，今年入境土耳其旅客總數量達2500萬人，當中中國及日本旅客增長顯著，入境土耳其的港人數目亦按年增長逾25%。

「企業旅遊計劃」全球會員逾2.2萬

現時土航在中國設4個航點，包括香港、廣州、北京及上海，當中來往香港及伊斯坦堡的航線為每周6班。Dorman表示，中國市場龐大，在一帶一路的商機之下，期望吸引更多企業乘客，增加航班次數等。航空公司明年將引入41架新客機，預期可增加約10%載客量，惟未能表明當中有多少新增的航班或客機能夠預留予中港市場。土航10月底亦與香港航空簽署互惠代碼共享協議，提供多個經香港轉機的新航點，土航乘客可經香港前往奧克蘭、大阪及曼谷。

Dorman又稱，土航企業旅遊計劃（Turkish Airlines Corporate Club）全球會員人數按年增加20%至逾2.2萬名，來自亞洲市場的會員具增長空間。該計劃可讓商務艙旅客免費、無限次數更改機票，以高達定八折優惠買機票等優惠。