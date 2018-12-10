經濟
下一篇 上一篇

新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產

【明報專訊】由信義光能（0968）分拆、營運下游太陽能發電站的信義能源（3868）今日起招股。信義能源以高股息率招徠，招股書表明每年派息金額將不少於可供分派收入90%，不單保證2019年及2020年「百分百」派足，更會將今年的可供分派收入的一半拿出來派發予股東。惟值得留意的是，集團亦預告上市後會極速向母公司「買產」，變相將集資資金易手至母企。

明報記者 陳子凌

採取高息策略，因信義能源經營電站所產生電力已經「併網」發電，可以向國家電網售電並獲得長達20年穩定電費收入，收入預見度高。信義能源上市前經營來自母公司信義光能的9個太陽能發電站，發電裝機容量合計954兆瓦。信義能源行政總裁董貺漄透露，預計上市後一個月內，會從母企手上收購多6個已經併網的太陽能發電站，核准容量540兆瓦，事成後，公司擁有及管理總核准容量將達1494兆瓦。

預計上市後一個月購母企6項目

據分拆安排，信義能源上市集資所得90%，將用來支付540兆瓦項目的50%售價，雖然收購可為公司立即提升收入增長動力，但亦變相等於將絕大多數集資所得「奉獻」給母企。

根據招股文件，信義能源今年上半年可供分派收入約3.1億元，以及市場預計其市值125億元計算，只要其他因素不變，明年其可供分派收入約9.6億元，股息率高達7.6厘。

預計明年股息率達7.6厘

董貺漄指出，540兆瓦項目收購完成後，母企還有680兆瓦項目在建，這些項目信義能源都有優先收購權，為公司日後擴大規模提供保障。雖然未有明確收購時間，但董貺漄稱，一般的電站項目約一年時間建成。不立即將這680兆瓦項目歸入信義能源，董貺漄解釋是考慮到這些項目未落成及未併網，為減低公司風險，之後才再決定絞購時間。

除收購母企項目，信義能源亦可從其他公司手上收購發電站。董貺漄表示，以去年底計，信義能源只佔全國市場1.5%份額，內地太陽能發電市場分散，不乏收購機會，他們優先考慮的會是電力需求集中地區及相對新建發電站。

董貺漄亦坦言，為滿足未來這些收購，公司會採用外部債務融資。據財報，截止去年底，信義能源的負債率只有36.7%，比起同行超過120%的水平有頗大距離。董貺漄強調，分拆的其中一個原因是可以釋放公司低負債率的融資價值，他估計或者日後公司負債率會高於歷史峰值的約50%，但以行業水平而言「低於100%都已經算很保守了」。

上 / 下一篇新聞

港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
料內地科創板開通 港股通才開放W股
料內地科創板開通 港股通才開放W股
比特大陸料難Ｗ股上市
比特大陸料難Ｗ股上市
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
技術分析﹕道指暫守上升軌
技術分析﹕道指暫守上升軌
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
光麗科技料全年表現贏行業
光麗科技料全年表現贏行業
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
善用信用卡消費 儲最多里數
善用信用卡消費 儲最多里數
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
林少陽﹕日股風險溢價吸引
林少陽﹕日股風險溢價吸引
技術取勝：煤氣現上升軌
技術取勝：煤氣現上升軌
看圖析市：恒指25800點之上做好
看圖析市：恒指25800點之上做好
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
李順威：中美貿易休戰未破滅
李順威：中美貿易休戰未破滅
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
資金轉投避險股 領展購16240
資金轉投避險股 領展購16240
訂房業務理想 美團購12323
訂房業務理想 美團購12323
周顯﹕做名表生意 今非昔比
周顯﹕做名表生意 今非昔比
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
何濼生﹕樓價總是反映預期
何濼生﹕樓價總是反映預期
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
布少明：樓市購買力從未消失
布少明：樓市購買力從未消失
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
郭思治．推介股份：建行（0939）
郭思治．推介股份：建行（0939）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
龐寶林：美衰退風險尚低
龐寶林：美衰退風險尚低
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
海傲灣周末連沽6伙
海傲灣周末連沽6伙
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
管理強積金應先進取後保守
管理強積金應先進取後保守