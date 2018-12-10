新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產

明報記者 陳子凌

採取高息策略，因信義能源經營電站所產生電力已經「併網」發電，可以向國家電網售電並獲得長達20年穩定電費收入，收入預見度高。信義能源上市前經營來自母公司信義光能的9個太陽能發電站，發電裝機容量合計954兆瓦。信義能源行政總裁董貺漄透露，預計上市後一個月內，會從母企手上收購多6個已經併網的太陽能發電站，核准容量540兆瓦，事成後，公司擁有及管理總核准容量將達1494兆瓦。

預計上市後一個月購母企6項目

據分拆安排，信義能源上市集資所得90%，將用來支付540兆瓦項目的50%售價，雖然收購可為公司立即提升收入增長動力，但亦變相等於將絕大多數集資所得「奉獻」給母企。

根據招股文件，信義能源今年上半年可供分派收入約3.1億元，以及市場預計其市值125億元計算，只要其他因素不變，明年其可供分派收入約9.6億元，股息率高達7.6厘。

預計明年股息率達7.6厘

董貺漄指出，540兆瓦項目收購完成後，母企還有680兆瓦項目在建，這些項目信義能源都有優先收購權，為公司日後擴大規模提供保障。雖然未有明確收購時間，但董貺漄稱，一般的電站項目約一年時間建成。不立即將這680兆瓦項目歸入信義能源，董貺漄解釋是考慮到這些項目未落成及未併網，為減低公司風險，之後才再決定絞購時間。

除收購母企項目，信義能源亦可從其他公司手上收購發電站。董貺漄表示，以去年底計，信義能源只佔全國市場1.5%份額，內地太陽能發電市場分散，不乏收購機會，他們優先考慮的會是電力需求集中地區及相對新建發電站。

董貺漄亦坦言，為滿足未來這些收購，公司會採用外部債務融資。據財報，截止去年底，信義能源的負債率只有36.7%，比起同行超過120%的水平有頗大距離。董貺漄強調，分拆的其中一個原因是可以釋放公司低負債率的融資價值，他估計或者日後公司負債率會高於歷史峰值的約50%，但以行業水平而言「低於100%都已經算很保守了」。