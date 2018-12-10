經濟
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全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億

【明報專訊】2008年後大量初創企業冒起，加上共享概念近年逐漸普及，共享辦公室應運而生，全球規模最大共享空間營運商WeWork在2010年成立，只花短短4年時間已躋身為獨角獸行列（即公司成立不足10 年，估值達10億美元），隨着過去2年軟銀投資近84億美元（約655.2億港元），目前WeWork估值突破420億美元（約3276億港元），上市的傳聞更是甚囂塵上。

軟銀過去兩年投資655億

據市場研究機構CB Insights分析，WeWork目前為全球第七大獨角獸，去年軟銀投資44億美元（約343.2億港元）到WeWork，今年8月加碼10億美元（約78億港元）後，上月再追加投資40億美元（約312億港元）。今年WeWork積極在港擴張，分別在鰂魚涌太古城、觀塘Two Harbour Square及中環LKF Tower開設共享辦公室。

今年在港設3共享辦公室

隨着WeWork急速拓展業務，集團的淨虧損相應激增，WeWork公布，其上半年收入按年增長1.13倍至4.216億美元（約32.9億港元），會員數目增加1.09倍至26.8萬人次，惟期內淨虧損7.23億美元（約56.4億港元），按年大升3.69倍，管理層當時解釋，集團需要租用更多樓面應付發展，以及推廣。

相關字詞﹕中環 wework 共享空間 獨角獸 觀塘 初創企業 太古城

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