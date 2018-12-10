全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億

軟銀過去兩年投資655億

據市場研究機構CB Insights分析，WeWork目前為全球第七大獨角獸，去年軟銀投資44億美元（約343.2億港元）到WeWork，今年8月加碼10億美元（約78億港元）後，上月再追加投資40億美元（約312億港元）。今年WeWork積極在港擴張，分別在鰂魚涌太古城、觀塘Two Harbour Square及中環LKF Tower開設共享辦公室。

今年在港設3共享辦公室

隨着WeWork急速拓展業務，集團的淨虧損相應激增，WeWork公布，其上半年收入按年增長1.13倍至4.216億美元（約32.9億港元），會員數目增加1.09倍至26.8萬人次，惟期內淨虧損7.23億美元（約56.4億港元），按年大升3.69倍，管理層當時解釋，集團需要租用更多樓面應付發展，以及推廣。