傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售

地產商伙健身店開設工作鍛煉間

美國房地產投資信託公司馬賽里奇（Macerich）與初創兼共享辦公室Industrious合作，計劃明年1月於集團旗下位於美國亞利桑那州斯科茨代（Scottsdale）的商場Fashion Square設立彈性工作間，涉約3.2萬方呎。另外，美國地產商Simon Property Group與連鎖健身店Life Time合作，開設共享辦公室兼健身空間Life Time Work，冀在旗下位於明尼蘇達州的Southdale Center提供工作、鍛煉和購物空間。

此外，加拿大最大的另類資產經理Brookfield Asset Management旗下購物中心Water Tower Place與共享工作間Cowork At The Mall合作，將一個空置近3年的舊體育館改建作1.5萬方呎的共享辦公室和活動場所。

創企攻出租餐廳空間 累獲7800萬融資

另類共享辦公室吸金力同樣強勁，美國紐約創企Spacious主攻高級餐廳在閒置時間租出地方作辦公地點及會議場所，目前美國創投基金August Capital及Redpoint Venture入股，累計已獲1000萬美元（約7800萬港元）融資。美國創企Re:Store主要營運「共享辦公室及零售」空間，並出租予小眾潮流品牌，目前Re:Store已獲170萬美元（約1326萬港元）融資，紅杉資本亦是其投資者。