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共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰

【明報專訊】共享辦公室今年在香港恍如雨後春筍，單是本月就有2間共享工作空間開幕，包括WeWork中環據點及御藥堂創辦人陳恩德私人投資的御一空間觀塘據點開幕，有市場研究機構統計，截至今年底以共享辦公室為主的「彈性工作空間」，在港佔地將會突破180萬方呎，較年初急升八成，並預計明年會持續增長，不過不同共享品牌之間或會爆發淘汰戰。

明報記者 李哲毅

仲量聯行商業部董事Michael Glancy表示，今年彈性工作空間所佔用樓面面積增長強勁，預計2020年佔地樓面會達到300萬方呎。他提到，以往彈性工作空間一直供不應求，隨着今年更多海外及本地營運商在甲級商業區「插旗」，短缺情况才得以紓緩。他提到，彈性工作空間佔本港商用物業總面績約1.5%，料2020年會提升至約3%，對比英國倫敦及美國紐約等城市均為3%，本港仍有增長空間。

仲量聯行：2020年樓面料達300萬方呎

近年創業風氣興起，初創企業正是共享辦公室一大目標客戶。翻查投資推廣署數據，2014年本港初創數目約1065家，3年間增加逾1倍至2229家；2014年初創企業聘用員工約2381人，去年則達6320人，複合增長率達38%。

Glancy稱，共享工作空間作為新興行業，營運模式不斷演變，目標客戶亦不再限於初創企業，而是劍指大型企業。他認為，辦公室空置率低，大企業難以選擇合適分址，加上中美貿易戰、英國脫歐等，增加環球經濟潛在危機，令大型企業追求營運彈性。若企業選擇獨自租賃新辦公室，須投放大量資本開支，對比租用共享辦公室，企業可以因應擴充及縮減團隊，隨時控制租金支出，目前不乏大型企業已將銷售團隊轉移到彈性工作空間。

目標客戶擴至大企業

Glancy又稱，近年流行大灣區概念，日後區內企業的連繫更緊密，不少本港共享辦公室營運商均設內地據點，創企可在香港辦公社作日常營運，又可以隨時到內地據點與合作伙伴開會，變相增添企業遷入共享辦公室的誘因。

共享工作間營運商theDesk聯合創辦人許飈認為，明年市場會出現整固期，惟他認為同行未必會收購其他營運商，考慮到目前很多品牌據點不多，佔地只有約1至2萬方呎，「（收購）不如自己再開」，他估計內地經濟放緩，內地營運商亦會減慢來港擴展速度。

御一空間認為，香港每年均有大量初創企業成立，市場需求仍然很大。集團又稱，明年市場出現整合的機會很大，若遇上合適對象，例如對方辦公室為可改動間隔、裝修不太陳舊，會積極考慮併購。

相關字詞﹕許飆 仲量聯行 陳恩德 共享辦公室

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