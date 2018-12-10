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陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械

【明報專訊】安聯陳致強認為，面對港股波動市况，投資者可採用啞鈴狀投資策略(Barbell Investment Strategy)，一方面持有可望穩定派息的舊經濟股，例如中資電力股，另一方面也投資受惠結構增長機會的新經濟股，例如醫療器械股。

陳致強指出，即使今年以來大市回落，惟不少傳統收息股表現不錯，若明年美國加息周期見頂，料資金會繼續追捧高息股，「假如個別股票息率達5厘，而且能夠持續，在低息環境是很有吸引力的」。

事實上，在美息見頂的預期下，市場近日積極追捧中電（0002）、煤氣（0003）及領展（0823）等本港高息股，後兩者上周五股價更創歷史新高，陳致強認為，在高息股尋寶，也可留意中資電力股，「明年中資電力股料有好表現，這些公司料不需要再大幅投資增加產能，而市場需求也相對穩定，這樣的話，其產能使用率便會上升，隨着現金流增加，應該可以增加派息」。

中資電力盈利向好 外資增持

記者翻查三大中資電力股中期業績報告，華能國電（0902）、大唐發電（0991）及華電國際（1071）上半年盈利均顯著改善（表1）；而港交所資料顯示，貝萊德及花旗近日增持華能及華電（表2），可見外資基金亦以真金白銀向中資電力股投信任票。

除了上述收息股，陳致強亦看好醫療設備股等增長股。安本標準投資管理中國/香港股票主管姚鴻耀第175期（11月19日出版）已警告中資醫藥股有政策風險，結果該板塊上周成為市場焦點，原因是內地早前推出「4+7城市藥品集中採購」政策，以北京、天津、上海、重慶、瀋陽、大連、廈門、廣州、深圳、成都、西安11個城市作試點後，採購中標結果於上周四公布，藥品中標價大幅下調，拖累石藥（1093）及中生製藥（1177）股價上周四、周五分別累計大跌18.2%及22.6%。

醫藥股減價被洗倉 資金轉捧醫療器械股

陳致強分析，內地人口老化問題愈來愈嚴重，居民亦日益富裕，中資醫療股始終是不可忽視的板塊，投資者若希望降低政策風險，可留意醫療器械股。事實上，西南證券近日發表醫療器械專題報告，指去年內地醫療器械市場規模達4425億元人民幣，同比增長20%，增幅為全球市場4倍，而內地醫療器械與醫藥市場的比例僅為0.25:1，遠低於全球的0.75:1；而與全球市場相比，內地醫療器械市場集中度低，現時由進口企業主導（表3），國產龍頭企業收入和市場規模偏低，未來增長空間仍然龐大，料醫療器械股將成為市場新寵。

今年下半年以來，威高股份（1066）股價逆市上升20.4%，表現已算不錯，而該板塊的焦點則是龍頭股邁瑞醫療（深：300760）。邁瑞醫療在2006年起在美國掛牌10年後，2016年私有化除牌，於今年10月在深圳創業板上市，招股價48.8元人民幣（下同），集資59.3億元，屬深創板歷來最大新股集資，亦是美國中概股回歸A股掛牌的代表；該股上周收報114.14元，較招股價勁升133.9%。

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相關字詞﹕邁瑞醫療 醫療設備股 中資電力股 陳致強

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