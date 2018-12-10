三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊

明報記者 葉創成

美國總統特朗普與中國國家主席習近平12月1日在阿根廷二十國集團（G20）峰會期間就貿易戰休戰達成協議，中美兩國將在接着的90日就各項議題磋商，其間美國暫停向中國產品加徵關稅，市場對中美貿易戰未有升溫反應正面，帶動恒指上周一升675點；惟美股上周二起大跌，拖累港股沽壓湧現，恒指全周由升轉跌443點。港股上周五收市後，美股三大指數道指、標指及納指當晚分別大跌2.2%、2.3%及3.1%，全周急瀉4.5%、4.6%及4.9%，港股本周初料繼續受壓。

安聯陳致強：債息未倒掛 市場反應過敏

安聯陳致強上周三接受訪問時分析，上周二美國2年期國債孳息率高於5年期國債孳息率，出現孳息率倒掛（較短年期國債債息比較長年期國債高）的情况，令市場擔心美國經濟即將出現衰退，觸發美股大幅波動，惟他認為，市場屬反應過敏，因為基金界一般以美國2年期與10年期國債孳息率是否倒掛來預測美國經濟會否衰退，而目前10年期國債息仍高於2年期（見表），故此衰退徵兆尚未出現。

美國製造業採購經理人指數（PMI）上月報55.3點，遠高於盛衰分界線50點，顯示當地製造業仍然擴張，陳致強認為，此一領先經濟指標預示當地企業投資意欲高企，故安聯預測美國經濟明年仍會按年增長2%至2.5%，換言之，美國經濟短期料難出現衰退，故他估計美股是次僅屬調整，並非轉向出現熊市。

美盛Gillham：11項指標預示美經濟擴張

另外，美國資產管理公司美盛Richard Gillham亦表示，該行統計50年的數據，在金融（孳息曲線、信貸息差、貨幣供應）、通脹（工資增長、商品）、消費者（建屋批核、申請失業救濟金人數、零售銷售、就業信心）及商業活動（供應管理協會新增訂單、利潤率、貨車貨運量）等4個領域的12項指標來預測經濟盛衰，目前該12項指標中，僅貨幣供應此一指標出現「審慎」信號，其餘11個指標均預示美國經濟擴張，故該行預期美國經濟在未來12個月步入衰退的機會微乎其微。他續說，特朗普今年採取積極財政政策，包括減低稅率及增加開支，為美國經濟注入近1萬億美元流動性，料企業明年會繼續增加資本開支，支持經濟穩步增長。

上周五美股三大指數急跌，資金轉投避險資產，金價當日向好，最高報每盎司1250.1美元，收報1249.3美元。道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑在第171期封面故事（10月22日出版）表示，內地今年股匯齊跌，「北水」轉為買入黃金，加上預期美股調整利好金價，測中金價本季以來的升浪。

道富Anderson：貿戰不惡化 美明年增長2.6%

徐志傑的同事、道富Kevin Anderson近期受訪時表示，該行預測明年美國經濟增長2.6%，惟假如中美爆發全面貿易戰，即美國向所有中國入口、逾5000億美元產品徵收25%關稅，美國及中國經濟增長均會因此放緩，屆時該行料會下調美國明年經濟增長預測。

根據安聯數據，在2001年至今年首季期間，中國出口到美國佔總出口的比率由約21%回落至約19%，而美國出口到中國佔總出口的比率則由約2%升至逾8%（見圖），由此可見，中美一旦爆發全面貿易戰，對美國的損害可能比中國嚴重。事實上，對中美貿易戰的憂慮，亦是美股上周急跌的導火線之一，陳致強分析，今年首3季美股表現持續向好，故特朗普在中美貿易談判上亦處於上風，惟本季以來美股轉跌，反映市場也擔心貿易戰將令美國經濟增長放緩，尤其是美國若進一步向中國產品加徵關稅，將真真正正傷害到美國的經濟；他相信特朗普及白宮官員也明白此點，故美國亦希望與中國盡快達成貿易停戰協議。

除了美國就貿易戰態度軟化外，陳致強認為，中國亦希望盡早在貿易戰停火。他分析，目前中國同時面對經濟增長放緩及貿易戰兩大挑戰，若貿易談判早日有成果，中央便可集中精神處理內部經濟問題。

貿戰兩敗俱傷 中美均願停火

當然，中美不止出現貿易戰，而且亦爆發科技戰。陳致強的同事、安聯環球投資策略師杜納恩（Neil Dwane）在第170期（10月15日出版）封面故事認為，美國已視中國為科技上的戰略競爭對手，料中美「科技冷戰」可持續20年。中國最大的電訊設備商華為近年積極將國產第五代流動電話（5G）技術推向全球，成為中美科技冷戰的焦點，美國已勸誘施壓盟友封殺華為，澳紐已就此配合，禁止華為參與當地5G網絡建設，英日加等國亦有歸邊壓力，而華為創辦人任正非女兒、副董事長孟晚舟在加拿大被捕、面臨美國引渡的消息上周中曝光後，更成為近日的頭條新聞。

陳致強上周三接受訪問時，孟晚舟被捕的事件尚未曝光，但他當時已分析，中美兩國在科技領域上的持續競爭，並非可透過談判和解的範疇內，「就算日後中美達成貿易停戰協議，美國亦會繼續限制技術轉移至中國，因為大家也很清楚，如果美國目前不出手阻止中國進一步發展，將來便沒有更加好的時機，也許在10年後中國便會overtake（趕上）美國，所以這問題是無法談判的。即是說，從美國的角度，它不會向中國輸出更多科技，而我相信中國也是同一立場」。

港股短期料波動 24000點有支持

故此，中美貿易戰在90日談判期限內能否達成協議，要視乎兩國能否放下在科技等領域的分歧，把對兩國經濟均有重大不利影響的加徵關稅措施擱置。陳致強指出，基於中美明年可就貿易戰停火的樂觀預測，加上美國經濟增長放緩令聯儲局在上半年完成加息周期，並且假設中國政府可以貨幣政策及財政政策在明年扭轉經濟增長下滑的趨勢，港股即使短期波動持續，惟在24000至25000點之間應該有強勁支持。相反，假如中美貿易戰惡化，而且內地經濟出現更多壞消息，他不排除恒指將下試22000點、即市帳率跌至1倍附近始有較大支持。

[封面故事]