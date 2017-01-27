共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬

綜合內媒報道，上海市崇明區人民法院就白馬（上海）投資有限公司控訴東峽大通廣告合同糾紛案，近日已作出判決，裁定東峽大通須支付白馬510.31萬元的廣告發布費及對應違約金。有內媒引述「尋找中國創客」微博發布的公開資料統計指出，自2018年以來，至少有9家公司因合同糾紛將ofo告上法庭，部分案件已達成和解，但尚有多宗仍在審理當中。

今年至少9公司告ofo

9家公司當中包括有杭州雲造科技公司、百世物流科技（中國）公司、上海鳳凰等。在A股上市的上海鳳凰之前指，與ofo在去年簽訂了多份採購合同，但ofo拖欠逾6800萬元款項，為9家公司當中涉及金額最高的訴訟。

另外，ofo運營主體東峽大通在深圳、杭州、唐山等地的分公司曾因登記的住所或經營場所無法聯繫而被工商部門列入企業經營異常名錄。今年年中以來，ofo亦被曝在國內多座城市的運營疑似陷入停滯，如在鄭州、杭州及南京的辦公室被揭發「人去樓空」、「線下倉庫退租」等，ofo曾以房租到期、正常更換辦公地點否認上述傳言。