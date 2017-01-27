內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低

豬瘟擴散 豬肉價格降

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，從細項看，食品價格上漲2.5%，影響CPI上升約0.49個百分點；食品當中大部分產品價格上升，但豬肉價格則下降1.1%，降幅連續第6個月收窄。

長江證券首席宏觀研究員趙偉認為，豬肉或是影響未來一段時期CPI走勢的重要因素，由於10月以來非洲豬瘟加速擴散，已有21個省市出現豬瘟，導致疫情地區短期生豬供應增加，豬價加速回落。此外，非洲豬瘟還引發養豬利潤下降，令豬農加快將生豬出欄。考慮到豬肉供給的變動，豬價或對CPI形成持續拉動，2019年CPI或呈先跌後升走勢。

PPI符預期 石油等行業顯著回落

另外，11月PPI按年升2.7%，與預期持平，但不及10月的3.3%，並為自2016年11月以來新低。其中以石油和天然氣開採、石油、煤炭及其他燃料加工、化學品製造、黑色金屬冶煉和壓延加工這4個行業的升幅回落最為顯著。升幅擴大的則有煤炭開採、農副食品加工及金屬礦物製品業。

分析：PPI後續下行壓力更大

招商證券指出，由於大宗商品價格下行和去年底基數高的影響，PPI下行趨勢還會持續。PPI下降一方面拉低通脹壓力，另一方面反映投資下行仍然明顯。而穩增長政策又不會走全面刺激的老路，基建投資更加注重結構性發力，對工業品需求或弱於傳統周期，令PPI後續下行壓力更大，最大不確定性可能仍在於國際原油價格。