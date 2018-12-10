比特大陸料難Ｗ股上市

事實上，與比特大陸屬同業的嘉楠耘智，早在今年5月已申請在港上市，拖沓半年後申請宣告失效，至今暫時仍未見重新提交申請，至於另一礦機生產商億邦國際，仍在申請階段，但同樣困難重重。有虛幣界人士在Twitter「爆料」，指比特大陸第三季度虧損7.4億美元（約57.72億港元）。但此虧損數字未經比特大陸方面證實。

主流礦機價較去年高位大跌

據了解，包括比特大陸在內的多家礦機生產商上市遇阻，主要與其業務性質有關，因加密貨幣價格非常波動，直接影響用於開採虛幣的礦機價格，消息指，監管機構重點關注的是主流礦機價格，已較去年高位大幅下跌，行業性質過於波動。

此外，礦機生產商本身擁有虛幣資產，如何釐定估值亦是大問題。據比特大陸申請上市文件顯示，該公司在去年底及今年6月底止上半年，總資產分別有31%及28%為虛幣，包括比特幣、以太幣等，分別約8.73億及8.87億美元（約68.09及69.19億港元），集團解釋虛幣在資產負債表中是以成本法計價，即以虛幣入帳當天的價值列帳，意味數字上不會反映虛幣價格變動，同時比特幣由年初至今已大跌逾七成，難以預計對集團財務狀况的影響。