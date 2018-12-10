港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠

明報記者 劉旭霞

港交所與滬、深交易所昨日一同公布，為進一步優化互聯互通機制，推動內地與香港資本市場協同發展，滬深港交易所已就不同投票權架構公司，納入「港股通」股票具體方案達成共識。下一步，3家交易所將抓緊制訂相關規則，在完成必要程序後向市場公布細節，預計將於2019年中生效實施。

料Ｗ股需設「觀察期」

自港交所4月推行同股不同權制後，兩家WVR公司小米及美團的股價表現均「大跌眼鏡」，小米股價累跌19.76%，美團股價更累跌21.74%，市場有不少聲音認為與「北水禁令」有一定關係。港交所行政總裁李小加多次表明，積極研究將同股不同權公司納入港股通，惟滬深交易所今年7月中均叫停議案，表明同股不同權、外國公司及合訂證券3種公司暫不獲納入港股通範圍。港交所同日晚上發稿回應，列舉3點原因重申應盡快把不同投票架構公司納入互聯互通公司。其後，李小加指北上開會商討有關時間表的安排，強調「不是不做，只是暫時不做」，至昨日才告有所進展。

雖然港滬深三方都未有提及下一步研究的細則，但估計或與李小加曾經提及的「穩定交易機制」有關。目前港股在達成納入港股通條件後，即可經港股通進行買賣，但為保障內地投資者需設立穩定交易機制，據悉可理解為「觀察期」，意味WVR公司即使達成條件，也要在經過一定期間才能納入港股通買賣。

羅尚沛：發CDR無望 納港股通

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，同股不同權公司發行CDR（中國預託證券）無望，納入港股通只是「霸王硬上弓」，但A股市場的表現仍然疲弱，相信引入北水買賣對重振小米、美團等公司的股價作用不大；加上內地已表明正推進科創板企業上市，內地市場有更多投資選擇。

葉尚志：股價表現仍受大市氣氛左右

第一上海證券市場策略員葉尚志表示，同股不股權公司來港上市後的成交表現沒有出現大問題，內地市場對這類證券品種或已有一定了解，故WVR終可獲納入港股通。但他認為股價表現仍然受大市氣氛左右，「唔係包生仔」。尤其市况波動，新股估值難定，市場投資態度偏觀望。