內地稅收的主力有二：增值稅、所得稅、消費稅、關稅等的企業稅，以及僱主代扣代繳或者自行申報的個人所得稅。但足額繳納個稅的內地藝人鳳毛麟角：或者通過「陰陽合同」，或者開設稅率較低的工作室，盡量少繳稅。

避稅人之本能 關鍵不違法

避稅、少繳稅，是企業和個人的本能，無論內地還是香港皆如是。但前提是不能違法。否則，遊戲就玩不下去了。

國家稅務總局12月6日重申，根據現行稅法，藝人從事影視、演出、廣告等方面的收入，應當按照勞務報酬繳納個人所得稅。即，原先按照低稅率（約為6%）徵稅的基礎上，還需要補稅（最高稅率45%）。

藝人補稅三部曲

根據國家稅務總局此前下發的通知，內地影視企業、藝人補稅分三步：

10月10日至12月底，影視企業、藝人自己補稅。期間，自查自糾、主動補繳稅款的，免予行政處罰，不予罰款；

2019年1月至2月底，稅務局有針對地提醒影視公司、藝人補稅。對經提醒自我糾正者，可依法從輕、減輕行政處罰；對違法情節輕微的，可免予行政處罰；

2019年3月至6月底，拒繳補稅的影視企業、藝人將面臨嚴懲。

與香港不同，內地的財年從每年的1月1日開始，到12月31日截止。每年的3月31日之前，清繳上一年度的個稅，逾期視為違法。由此就有了上述時間節點的規定。

國家稅務總局的通知，讓無錫、霍爾果斯等地此前針對影視行業出台的地方稅收優惠政策，變成了一張廢紙。

為了吸引投資、做大地方產業，無錫、霍爾果斯都曾針對影視業出台了稅收優惠政策。但今後，這些政策將失效。

地方影業優惠失效

國稅、地稅合併之後，內地稅政統一。今後，地方政府將徹底喪失稅法制定權和執行權，各地無法再出台靈活多樣的稅收優惠政策。即便原先出台的地方稅收優惠政策也面臨挑戰，影視業首當其衝。

在政治上，地方政府不敢挑戰中央權威。在法律上，國家稅務總局催促補稅的通知有法可依。任憑藝人的人氣如何旺盛，都無人敢公開挑戰國家稅法的權威。

根據以往經驗，大量補稅將在第一步完成。愈來愈多的藝人被曝光：補稅。其中，17名一線藝人，每人需補稅款以億元計。一對知名藝人夫婦需補稅2.5億。他們抱怨，國家稅務總局要求，12月前補稅。原本可以避稅的藝人工作室，需要按2016至2018年三年總收入的70%，按個人勞務計稅（最高稅率45%）。

[馮其十 神州新形勢]