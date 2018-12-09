中國上月出口遜預期 對美順差再新高

進出口總值增9.1%

按美元計算，11月份中國進出口總值4100.8億美元，按年增長4.3%。其中，出口2274.1億美元，按年增長5.4%；進口1826.7億美元，按年增長3%；貿易順差447.4億美元，擴大16.4%。中國對各不同主要市場的出口增速皆比10月下滑，海通證券宏觀債券分析師姜超指出，以美元計算，11月中國對美國、歐盟、日本出口增長分別為9.8%、4.8%和6%，均比10月份繼續下滑，對東盟、韓國等新興經濟體增速更大幅回落。

料因憧憬G20峰會 減提前出貨

信銀國際首席經濟師廖群表示，以人民幣計算，出口按年增長10%都是好成績，只是10月的22.9%增長太異常。他指出，美國總統特朗普在11月初表示將於月底的G20峰會與中國國家主席習近平會面，廠商對中美貿易戰紓緩抱有正面預期，因此減少提前出貨。他預期在90日談判期內，中國出口不會太差，按年增長維持在5%至10%之間。不過談判未能消除不確定，加上美國和其他地區經濟放緩，對中國出口會有負面影響。

麥格理大中華區首席經濟師胡偉俊指出，提前出貨減少、高基數和油價是貿易差過預期的成因。他預期明年在提前出貨完結後，以美元計算的出口按年增長會降至低單位數。

高盛：銅投資者對中國憂慮升溫

中國11月出口亦遠差過預期，不少工業原材料進口量皆錄得下跌，未鍛軋銅及銅材進口額按年跌3%，為今年首次，銅礦石和鐵礦石按年下跌8.77%和4.55%。銅有「銅博士」之稱，被視為經濟指標之一，高盛早前發出報告表示，銅投資者轉趨保守，反映對中國經濟憂慮正在上升。不過原油進口達紀錄新高，原油買家因為油價下跌，煉油利潤空間擴大而增加入口。