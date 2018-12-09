併購喜達屋後 爆發連串問題

合併網絡損客戶服務

萬豪於2016年以136億美元（1060億港元）作價，收購了喜達屋集團，躍升為全球最大酒店集團，完成收購後於全球共有30個酒店品牌，有逾5700間物業，並有110萬間客房。不過，當品牌數量增加同時，也意味整合需時，一直至今年8月時，萬豪才與麗思卡爾頓、喜達屋的獎勵計劃合併，統一會員待遇，卻也是一連串問題的開端。

例如有經常需要公幹的商人表示，只是致電萬豪以兌換積分預訂酒店這舉動，難以想像要在三天內足足花了逾四小時處理。在喜達屋的facebook專頁上，更有很多與他相同經歷的人在留言，投訴包括不能登入或合併帳戶，以及帳戶內少計了積分和留宿晚數以作計算會員的等級，客戶往往需時甚長才能致電萬豪的人員查詢，即使打通了對方也未能即時解決問題。

美爆發9周工潮 8000員工罷工

10月初，萬豪更遇上工潮，自美國波士頓的萬豪酒店員工開始罷工上街抗議後，掀起全美共有近8000名員工加入罷工行列，要求加薪、保障工時，改善性侵防範措施。直到本月初最後一批員工與集團達成共識，才結束了為期9周的工潮，令萬豪在踏入12月傳統旅遊旺季時不致陷入窘境。

[企業地球村]