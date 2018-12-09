萬豪資料失泄 分析：或屬情報收集 未出現在暗網 反映沒轉售圖利

資料來源 ：《紐約時報》、《福布斯》

萬豪於上月底才公布事件，指外泄的個人資料，涉及逾3億人的護照號碼、電郵和電話號碼等，以及近2億人的信用卡號碼及到期日。這次事件更要追溯到2014年，與公開時間明顯有一段「時差」，集團直至今年9月初時接獲內部警示，提醒有未經授權存取喜達屋的訂房系統一事，推使萬豪與第三方網絡保安專家合作，揭發黑客早於4年前已開始從系統中盜取個人資料。有分析指出，被盜的信用卡資料受到加密，即使有不法分子找到破解方法，未經授權的交易容易被撤銷；反而更嚴重的是，當不法分子使用其入侵系統所得的住客地址、出生日期、護照號碼及其他敏感信息，以其名義開設新帳戶，因此建議受影響住客立即凍結信貸，認為是最佳打擊身分盜用的方法。

事件可追溯4年前 上月底始公布

住客人人自危，萬豪亦自身難保，紐約檢察長安德伍德（Barbara D. Underwood）、聯邦調查局（FBI）和歐盟監管機構等已就萬豪被駭一事展開調查，集團勢面對巨額罰款和國際集體訴訟。鑑於今次外泄的資料數量和敏感程度，以及通報事件的時間，萬豪可能觸犯歐盟今年才剛實施的《一般數據保護條例》（General Data Protection Regulation），成新例下的「第一滴血」，企業一旦違反可被罰款高達全球收入的4%，而且法例規定企業知悉事件後要在72小時內通知當局。諷刺的是，萬豪本身有及早化解危機的機會，喜達屋曾通報個別餐廳和禮品店的收款系統被裝上惡意軟件，以盜取信用卡資料，而通報時間正於2015年——被萬豪收購的4天後。

雅虎美國以色列已賠6.6億

雖然今次萬豪的個人資料外泄規模，與雅虎電郵門的數量「仍有一段距離」，但已遠高於去年美國消費信貸資料收集公司Equifax遭黑客盜去逾1.45億人的資料，估計其有關賠償金額可高達4.39億美元（34.2億港元）。至於在2013年遭黑客入侵的雅虎，波及全球約30億電郵用戶，直至2016年底才公開證實事件，而經過歷時2年的集體訴訟，Yahoo同意向美國和以色列主要受影響的2億用戶，賠償5000萬美元（3.9億港元）和3500萬美元（2.7億港元）訟費。

與美政府部門被駭時間相若

由於喜達屋訂房數據庫被入侵的時間，與美國健康保險公司、聯邦人事管理局（OPM）被黑客攻擊事件時間大致相近，故有網絡安全公司和政府官員認為，住客資料或是間諜的潛在目標，用作建立龐大個人資料庫，但其他專家尚未能確定彼此關連。網絡安全公司Recorded Future、網絡保險公司Coalition都指出，暫時未發現有關個人資料在暗網（Dark Web）上出現，暗網泛指只能用特殊軟體和授權、或對電腦作特殊設定才能存取的網絡內容，反映涉事黑客可能不打算轉售資料圖利。網絡安全專家 James A. Lewis稱：「一般情况下當被盜個人資料未有出現（在暗網），意味有國家級機構收集作情報用途。」

美企保護私隱條例或再收緊

近年酒店業成為國家級黑客的熱門目標，以取得情報機構感興趣的國家元首、外交官和企業行政總裁的行蹤和偏好。酒店住戶資料數據量龐大，足以建立大型個人資料數據庫，對普通黑客可能實際用處不大，對政府而言卻極其有用。例如個人資料可投入到國家安全機構運行的分析程式中，原理就如企業運用大數據進行針對式市場推廣，政府可以借助住客資料，查明其他國家情報人員的行蹤， 例如查出他們是否留在同一酒店，作為他國的潛在情報來源。

今次事件亦觸發了立法層面的關注，有美國民主黨議員稱，以往美國只實施個人資料保安條例，規定企業要撥款作網絡安全開支，而非令企業承擔為消費者所帶來的負擔和傷害；但這次是另一例子證明美國需要個人資料私隱條例，以懲罰未能保障客戶私隱的公司。

明報記者 王俊騏

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