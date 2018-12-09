美股再急挫 標指現「死亡交叉」

港股ADR指數跌138點

道指上周五收跌558點或2.24%，報24,388點，納指跌219點或3.05%，報6969點。總結全周，三大指數皆重創，道指大跌4.5%，標普500指數跌4.6%，納指重挫4.9%，是3月以來最大單周跌幅。納指上月27日已現死亡交叉，其後指數累計下跌1.6%。

美股跌幅主要來自大型互聯網和科技股，其中Google母公司Alphabet及蘋果分別下跌2.9%及3.6%，已抹去全年升幅，連同facebook，美股科網巨頭FAANG中，已有3隻股份「跌凸」今年升幅，只有Netflix及亞馬遜今年股價仍有進帳（表）。今年股價累跌22%的facebook上周五提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司將股票回購計劃加碼90億美元。facebook董事會於2017年已批准最多150億美元A類普通股的回購，換言之，整個回購計劃總額高達240億美元。消息一度令facebook收市後價格升1.5%。

油組減產120萬桶 油價衝高後回順

另外，石油出口國組織(OPEC)經過兩天會議後，決定每天減產120萬桶，較開會前傳出的100萬桶為多，反映以沙特阿拉伯為首的油組聯合俄羅斯，未有向美國總統特朗普屈服。油價受到減產消息刺激上周五一度大升5%之後回順，紐約期油收市時僅升1%，報52.13美元。

港股ADR普遍下跌，匯控收報63.86元，較港收市升0.16元；騰訊（0700）收報310.17元，較港收市跌0.43元。港股ADR指數按比例計算收跌138點。