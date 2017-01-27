凱滙收2000票 加價2％加推103伙 菁雋首日售2伙 今年新盤最少紀錄

明報記者 甘潔瑩

凱滙昨加推2號價單，涉103伙，包括47個2房戶及56個3房戶，訂價由1180.5萬至2102.1萬元，實呎19,970至24,258元，平均實呎21,972元，計算最高折扣優惠20.5%後，折實售價由938.49萬至1671.16萬元，實呎15,876至19,285元，折實平均實呎17,468元，較首批折實平均實呎17,388元略高。2號價單包括全新1座單位，整體微加1.5%至2%。

比較坐向及景觀相同單位的售價，2號價單2座39樓M室，屬880呎套3房連工人套房單位，折實售價1671.17萬元，折實實呎18,991元，其呎價較毗鄰2座39樓L室、屬540呎2房戶，折實實呎18,260元呎價高4%（表2），較整體加幅2%略高，或與單位戶型不同有關。

凱滙短期公布銷售安排 下周開售

信置營業部聯席董事田兆源表示，短期內會公布凱滙的銷售安排。至於同屬市建局九龍新盤、新地（0016）土瓜灣Downtown 38亦快將推售，田回應將按原定計劃推售凱滙，仍維持於下周開售。

另一邊廂，因開放式戶細至實呎128呎而備受關注的「龍牀盤」屯門菁雋，早前以平均實呎16,937元、貴絕屯門新盤姿態推盤，於昨日首度發售。儘管開售前收到77票、超額認購1.8倍，惟昨日僅得兩枱準買家出席揀樓，出席率僅2.6%，全日亦只售出2伙，佔首批可供發售27伙的7.4%，以售出單位數目計，為今年首日銷情最差新盤，同時，亦追平恒地（0012）於2015年7月推售旺角曉珀．御的紀錄，首推8伙，首天只售出2伙，佔可供發售單位數目25%，料同為2013年4月實施新例後首日銷情最差新盤之一。

麗展逸瑆增印花稅3%折扣

此外，早前減價一成、由麗展（0488）與市建局合作的西灣河逸瑆，昨日更新價單增加印花稅3%折扣，令最高折扣由原本的8%加至11%；發展商一按由樓價七成增至八成半。另設家俬優惠，買家可獲6萬或12萬元家俬禮券或5.5萬或11萬售價折扣。