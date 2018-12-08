珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見

明報記者 林尚民

攝影 賴俊傑

珀爵合共24幢現樓洋房，是區內最新推出的屋苑式洋房，全數洋房實用面積介乎1967至2622方呎，均採3層高另加一層車庫的設計，並分為3種戶型，較為特別的一種戶型為「珀爵．御」，共設6幢，實用面積由1991至2059方呎，全為6房兩套間隔，每個房間面積相對較細，戶主可跟隨不同需要，把房間改作不同用途，例如可用作書房、娛樂室及獨立衣帽間等。

屋苑洋房均採3層設計

發展商亦開放了珀爵．御28號示範屋，洋房實用面積2027方呎，連373方呎花園及521方呎天台，採3層高設計，並由一盞約8米高的水晶吊燈貫通，氣派十足。單位入口一層的客飯廳，透光大理石材特色牆配合金色鏡面修飾，營造奢華的感覺，客飯廳連玄關位置面積約420多方呎，飯廳位足以放下6人圓餐桌，而客廳亦可放下一組大型梳化。

至於洋房2至3樓部分，每層分別設有3個房間(包括一個套房)，房間最細面積約70方呎，到最大的面積超過200方呎的主人套房；房間用途彈性大，設計師便把部分房間改成書房。

項目中面積最大的「珀爵．殿」共有6伙，實用面積由2233至2622方呎，全為3房3套設計，而最大特色就是「珀爵．殿」全數洋房均設有升降機，由車庫直達各層至天台。發展商早前開放的珀爵．殿21號示範屋，實用面積2326方呎，連139方呎花園及571方呎天台。洋房入口一層面積約350方呎，主要為客飯廳及廚房。地台以米白色大理雲石鋪砌，玄關則設有以幾何方塊拼砌的石材屏風，而大廳採用香檳金色的金泊牆紙，配上意大利款式家具擺設，而同層亦設有廚房及花園。

部分洋房內設升降機

2樓部分為兩個套房，3樓則設主人客廳及主人套房連衣帽間和露台，單是主人客廳已達170方呎，而主人套房連衣帽間面積則接近200方呎。天台亦設有燒烤爐以及戶外家具，戶主可招呼親朋戚友開燒烤派對。

屋苑還有一種戶型是實用面積1967至2034方呎的「珀爵．峰」，共設有12伙，採4房雙套間隔，戶型特色是每幢洋房3樓只設有一個主人睡房，但外連一個208至254方呎的平台。

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