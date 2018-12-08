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2018年12月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
凱滙首日收1000票 超額4倍 新地北帝街Downtown 38擬月內開售對撼
天鑄海璇單日售8伙 吸金3.66億
泓景臺凶宅劈近500萬易手
CCL三大指數首見連跌10周
9財團爭將軍澳數據中心地
方利集團古洞南申建39幢洋房
虛擬銀行申請 7企進次輪篩選 首批料明年首季發牌 數目視乎審查結果
PayMe增認證程序加強保安
金管局：上月貸款回穩 明年形勢難料
港股坐過山車 3日高位跌1200點
1個月拆息續升 港匯未見走強
中國11月外儲增86億美元 結束3連跌
信義能源下周一招股 派息率不低於90%
安踏牽頭購芬蘭Amer 舉債或礙派息 出資137億佔股58% 騰訊佔5.6%
中資銷售高風險產品急增
證監牌照申請趨升 連續兩季虧損
下半年市弱 吉利未降銷售目標
漢能：母公司已提私有化建議
hmv應收帳1.5億 均逾期約一年
非農新職遜預期 放慢加息機會增 時薪保持理想增幅 美股倒升後再急跌
俄傳每日減產20萬桶 油價升逾5%
路透：亞馬遜擬拓機場無人店
碧桂園太子女升任聯席主席
中興前高層跳槽 4個月任京信總裁
陸振球：港息倒掛風險更大 小心衰退
周末睇樓好去處
珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見
毗鄰屋苑洋房實呎高見1.56萬
路勁凹頭新盤331伙擬明年推
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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