俄傳每日減產20萬桶 油價升逾5%

俄石油部長開會前突回國

此前，據外電指OPEC已就減產達成臨時協議，但仍未決定減產數字，事關仍需待俄羅斯回覆，才決定最終減產幅度，以藉此支持原油價格。自10月份以來，供應激增下，油價已跌三成。

然而，俄羅斯石油部長Alexander Novak卻在臨近開會前夕，突然飛回聖彼得堡跟總統普京商討減產事宜，令市場憂慮減產協議遇阻。

伊朗求豁免 增減產阻礙

雖然OPEC減產看似已過一關，但據路透引述消息稱，伊朗堅持OPEC必須豁免其減產，直至美國撤銷對伊朗的制裁，惟OPEC不同意為伊朗提供豁免，增加減產阻礙。

在開會前夕，沙特阿拉伯能源大臣法利赫已表明，對達成減產協議沒有信心。日前美國總統特朗普已經在Twitter發文要求OPEC維持現有產出，他指「希望OPEC能維持產量，勿限制生產。世界不想看見、也不需要油價上漲」。

（綜合報道）

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