非農新職遜預期 放慢加息機會增 時薪保持理想增幅 美股倒升後再急跌

失業率維持49年低水平

另外，美國11月私人部門職位增加16.1萬個，亦低於預期增加20萬個；製造業職位增加2.7萬個，預期為增加2萬個；政府部門職位減少6000個。作為今年最後一次非農數據，在市場對聯儲局下一步的加息路徑感到擔憂的時刻，令這次數據顯得尤為重要。然而從公布的數字來看，美國11月就業增長其實放緩，10月數據亦要下修，工資增速也不及預期，表明經濟有所放緩。分析估計，數據遜預期可能是因為氣溫異常寒冷，建築公司僱用的工人減少；此外，合格工人短缺也可能是原因之一。時薪方面，企業減少了工人的工作時間，平均每周工時降至34.4小時。較預期弱的就業情况，或更加深市場對於明年放緩加息的可能，尤其是早前聯儲局主席鮑威爾對未來的加息取向已釋放出鴿派信號，暫停加息預期轉趨強烈。荷蘭國際集團（ING）亦認為，如果此次非農數據不及預期，那麼市場上關於暫停加息的呼聲便將愈來愈高。

數據公布後，明年放緩加息機會增加，美股期貨轉為上漲，道期最高曾抽升100點。美股三大指數開市低開後迅速攀升，道指一度重上25,000點，惟其後再急跌逾400點。

原預期感恩節帶動就業落空

市場原本預期，在前兩個月颶風帶來的影響逐漸平息之下，美國工人重返工作崗位，此前10月份的非農就業數據已見到超預期的大幅增長，而11月一方面受感恩節消費旺季推動，零售等行業招募大量人手，或顯著提振季節性工人就業數據。另一方面，電商巨頭亞馬遜在11月初將最低薪酬上調至每小時15美元，為其他公司增加了跟隨加薪的壓力，這些因素都令市場對11月非農數據產生樂觀；甚至有分析認為，就業不單不會從高位下滑，工資增長亦會相當不俗，就業市場非常強勁。所以就算美國總體經濟增長或開始出現放緩迹象，但不會體現在今次非農數據當中。但事實上，前日有小非農之稱美國ADP就業數據已顯示，11月就業人數增加17.9萬，創3個月新低，不及預期的19.5萬，同時也低於此前20.3萬的月度平均水平。

此外，美國首度申請失業救濟人數已連續4星期出現超出市場預期的增長，這些情況已反映11月的非農數據其實不似預期般理想。

（綜合報道）

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