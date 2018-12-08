漢能：母公司已提私有化建議

根據聯交所資料顯示，目前李河君（圖）主要透過漢能移動及漢能控股兩間公司，持有漢能薄膜約75%股權，其中漢能移動今年10月突然於公司網站發出聲明，計劃將漢能薄膜私有化，遭證監迫令盡快公布相關資訊。集團至昨日稱，已從漢能移動收到私有化的初步計劃及時間表，現時公司方面正要求漢能移動進一步公布細節。

漢能移動今年10月下旬發布公告，指由於漢能薄膜停牌已經超過3年，出於對中小股東利益的保護，決定向持有上市公司股票的所有投資者發出私有化要約，收購價格為每股不低於5元，以現金收購或股票置換，私有化之後公司擬在國內A股上市。

傳李偉均接任漢能控股董事長

另據《新京報》聲稱引述全國企業信用信息系統報道，漢能控股申報李河君不再是公司股東，由另一名叫李偉均的人士代替，工商資料還顯示，李偉均是目前漢能控股董事長。惟本報在網上經北京企業信用信息系統查看漢能控股資料，則暫未見到上述變化。