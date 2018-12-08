下半年市弱 吉利未降銷售目標

首11月銷量達標89% 遜預期

吉利汽車日前公布，11月總銷量為14.17萬部，按年增長約0.3%，按月增長約10%；出口量按年增長約162%至3102部。11月吉利於中國市場總銷量為13.86萬部，按年少約1%；首11個月總銷量為140.75萬部，較去年同期升29%。

洪少倫昨日於股東會後表示，今年中國汽車市場疲弱，「賣一架車都好難」，年初預期11月將達標95%，然而市況轉差，公司上月仍錄得增長，而12月銷量一向較好，加上出口可以填補部分市場需求，因此未擬調整全年目標。被問到明年銷售目標，洪少倫稱將以明年初公布的目標為準，暫時則維持明年200萬部的銷售目標不變。

至於中美貿易戰以及中國下調進口車關稅，他表示對吉利影響不大，因內地今年4月已宣布下調進口車關稅。就美國早前稱中國同意撤銷美國進口車40%的關稅，他指尚未實行，即使實行，美國車於中國市佔率不高，與吉利不會構成直接競爭。

憧憬12月銷量較好

不過他亦指出，看不到中國市場有利好因素，包括貿易戰、華為事件等，都是影響中國消費者信心，相信未來數年市場亦會積弱。然而此或有助中國汽車業的整合，未嘗是壞事，有信心公司可維持競爭力。