中資銷售高風險產品急增

投資產品總交易額 兩年升34%

調查期內最主要的投資產品種類仍是結構性投資產品，交易額有2130億元，佔總交易額42%，其次是定息產品及集體投資計劃，各自佔總交易額29%和20%。從公司的反應中得知，客戶因2017年市况好，願意以更高風險換取高回報，於是股票掛鈎產品及非投資級別公司債券的銷售大幅上升，分別上升1.2倍及65%。總交易額5080億元中，有近91%都是不受證監會規管、主要供專業投資者買賣的投資產品，而個人投資者銷售的認可投資產品，幾乎全數都是集體投資計劃。

252家持牌機構有在今年調查期內參與投資產品銷售，比兩年前增加8家，但仍由首10家公司主導，佔總交易額3590億元或71%，比2016年的調查微升2%。10家公司中，國際金融集團及內地經紀集團各佔4家，分別佔總交易額38%及24%。

十大交易量 中資公司佔4席

證監會副行政總裁兼中介機構部執董梁鳳儀稱，面對市場波動加劇，加上部分債券發行商的信貸前景惡化，投資者在投資前，應全面了解產品特點和風險。中介人亦應遵從有關銷售複雜產品的規定。今次調查向1844家持牌機構以問卷方式，詢問此等機構由去年4月初到今年3月底向個人投資者銷售及分銷包括結構性投資產品、政府及公司債券和對沖基金等投資產品的情况。

證監會亦同時發出通函，提醒中介人在銷售複雜或高風險的結構性產品要遵守相關銷售手法，產品例子有股票掛鈎累計認購期權及彌補虧損債券。證監稱，自明年4月6日起中介人需按《網上分銷及投資諮詢平台指引》及《操守準則》，為客戶提供產品的資料及警告聲明，並確保產品交易在所有情况下都適合客戶。