安踏牽頭購芬蘭Amer 舉債或礙派息 出資137億佔股58% 騰訊佔5.6%

易手後撤芬蘭上市 保留現總部

安踏昨收市跌1.89%，報36.3元。安踏是財團佔比最大的投資者，倘若落實收購協議，將透過合營公司持有Amer 57.95%股份，騰訊及lululemon創辦人Chip Wilson則分別持有5.63%及20.65%（見圖）。Amer Sports目前於納斯達克赫爾辛基證券交易所上市，完成交易後，公司將撤銷在芬蘭的上市地位。財團指出，會保留Amer在赫爾辛基的總部。

根據通告，財團各股東需要合共出資26.63億歐元（約236.3億港元），其安踏出資最多，佔約15.43億歐元（約136.9港元），同時財團將另行融資約30億歐元（約266.2億港元），資金除用於收購外，另需替Amer償還債務，及支付其他融資及交易費用。

財團合共出資逾230億 另融資266億

中國銀河國際分析員李嘉豪指出，安踏管理層向分析員表明，由於需以借貸支持收購，或會影響未來的派息政策，短期會構成財務壓力，不過長遠而言有幫公司部署細分市場的發展。他解釋，此舉可帶領更多品牌進入中國，反映集團看好消費者對細分市場需求，包括行山、滑雪等運動。而Amer、安踏及lululemon的組合，亦可令他們與供應商合作時，爭取到更好價格。

他又稱，值得注意的是，由於安踏今次是透過合營公司收購Amer，財團會被視為多名投資者的共同控制實體，意味安踏毋須將Amer財務報表合併申報。

毋須將Amer財報合併申報

Amer Sports為芬蘭知名體育用品及裝備公司，擁國際品牌包括網球拍Wilson、登山鞋Salomon、戶外用品品牌Arc'teryx，以及滑雪設備品牌Atomic。截至去年底止，淨收入按年減少26.48%至9330萬歐元，生意共擴展至34個國家，有8600名員工。今年首9個月，淨收入6930萬歐元。

明報記者 蕭嘉聰