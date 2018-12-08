中國11月外儲增86億美元 結束3連跌

華泰證券：受惠人幣全月企穩

對於外匯儲備止跌回升，國家外管局表示，11月中國國際收支繼續保持平穩運行趨勢。受美國貨幣政策預期變化、國際油價波動等因素影響，主要國家債券價格總體錄得小幅上漲，美匯指數微漲，加上匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，令外匯儲備規模有所上升。

華泰證券則指出，外儲結束3連跌，主要是人民幣匯率全月基本企穩，加上官方外匯儲備正面估值的影響，所以匯率穩，則儲備穩。華泰又認為，11月份人民幣匯率總體企穩，雖然貶值預期未能完全消除，但是月初人行的匯率調控操作，暫時穩定了市場信心。

另外，外管局亦表示，今年外部環境的不確定因素明顯增加，不過中國經濟運行保持總體平穩，人民幣匯率雙向浮動彈性增強，外匯市場供求亦基本平衡，跨境資金流動總體穩定。展望未來，雖然全球經濟金融面臨較多不確定性，但中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變。

外管局：經濟長期向好趨勢沒變

外管局續指出，隨着中國繼續擴大改革開放，經濟發展動力和後勁將會進一步增強，為外匯市場總體穩定基礎，在內外部因素綜合作用下，外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。