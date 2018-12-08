港股坐過山車 3日高位跌1200點

分析：華為事件破壞回暖格局

恒指昨晨承接美股跌幅收窄、美國總統特朗普在Twitter贊同中國商務部指有信心達成協議等好消息，不過高開近百點後升幅收窄，下午3時後更由升轉跌，即使騰訊（0700）做好亦未能阻止恒指以接近全周最低位收市，險守50天線約26,050點。國指收報10,369點，下跌1.06%。大市成交989.58億元，北水通過滬深港通流入港股15.03億元人民幣。

第一上海首席策略師葉尚志指出，11月港股回暖主要受市場對中美元首會晤有正面預期，不過到現在氣氛已經改變，華為事件未見完滿解決，破壞回暖格局，因此大跌後反彈力弱，預計恒指會慢慢回落，初步支持見25,495點。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬稱，港股下跌不只受華為事件影響，半年受貿易戰影響企業盈利增長及央行貨幣政策正常化影響，資金收緊下市場質疑影新經濟股份是否可繼續高速增長。美國昨晚公布非農就業數據略遜預期，涂國彬稱現時美國經濟快過歷史平均水平，市場擔心增長放慢，影響投資增長，不過整體而言現時經濟形勢足以支持繼續漸進加息。

藥品股大跌 中生製藥挫近8%

昨日藥品股續為大市焦點，前日內地媒報道，多隻藥品在內地藥品招標採購的中標價格大跌，旗下其中一隻藥品價格大跌九成的中生製藥（1177）下跌7.88%，與下跌4.34%的石藥（1093）同為表現最差藍籌。華為事件影響手機設備股表現，舜宇光學（2382）跌3.79%，瑞聲科技（2018）跌1.55%。不過騰訊昨日反彈2.1%，早段曾支持股市升幅。摩根士丹利發表報告指，假設明年上半年復批網遊，預料會有更多遊戲推出市場，自明年第二季起遊戲收入增長可加快至17%至20%。