虛擬銀行申請 7企進次輪篩選 首批料明年首季發牌 數目視乎審查結果

明報記者 廖毅然

金管局在8月份截止收取首批虛擬銀行的申請書後，共收約30份申請。上月當局宣布退回三分之一申請，業界估計剩下約20個申請者。金管局昨表示，會就餘下的申請再甄選，僅約三分之一會進入再下一輪審視，業界估計即剩下約6至7個申請者。金管局稱，沒有對發牌數目定下名額，最終發牌多寡要視乎金管局的進一步審視和盡職審查。

看重股東結構完備退出計劃

金管局副總裁阮國恒表示，現時尚未完成本輪甄選，但估計最終剩下的申請者是有不同背景，有本地機構，亦有香港以外機構；有傳統銀行，亦有非銀行金融機構及科技公司。金管局指出，這批申請人應具備較理想或優勝的營運模式、科技平台及財務實力等，同時應更具條件去達至金管局引入虛擬銀行的政策目標，包括發展金融科技，提供新客戶體驗和促進普及金融。

據了解，除上述條件外，金管局亦重視申請人的股東結構，尤其是多家機構合組的財團，當局希望申請者能交出清晰的股東結構及最終出資人、營運資金來源等。另當局亦重視申請人有否提交完備的退出計劃。由於虛擬銀行的競爭可能相當大，考慮到或有虛擬銀行在營運數年後退出，對客戶帶來重大影響，因此當局希望申請人現時已擁有詳盡的退出計劃，釐清一旦結業，如何妥善處理客戶資產。

須徵詢海外監管機構 難控制發牌時間

另外，據悉當局亦要收集香港以外監管機構的意見，若申請者受海外或內地監管機構規管，金管局會向這些監管機構徵詢意見，導致當局難以控制發牌時間，因其他監管機構何時有回覆難以預料。金管局稱，爭取明年首季開始發出虛擬銀行牌照，這較其最初爭取今年底發牌的說法有出入。阮國恒稱，主要因當初沒預計到申請者眾多，但金管局已積極調配資源配合，盡量希望趕及在明年首季發牌。