9財團爭將軍澳數據中心地

信置遠展佳明有份入標

高力國際香港估價及諮詢服務主管鄭亥延表示，是次招標的地皮規模較大，需要相對大金額投資，故入標發展商主要來自大型營運商、發展商及國際基金等。

有份入標的佳明集團，其項目經理曾嘉敏表示，集團有發展高端數據中心的經驗，按數據中心現時的租務市况，認為市場具發展空間。

至於昨日截標的數據中心地皮，其面積29.54萬方呎，最高可建樓面約121.2萬方呎，為歷來最大規模數據中心官地。業界人士估計，地皮估值17.58億至37.5億元，預計每方呎樓面地價約1450至3100元。

最高估價37.5億 呎價3100元

翻查資料，政府數年前已預留將軍澳環保大道3幅用地作數據中心用途，首幅數據中心地皮於2013年10月推出，該地皮面積逾11萬方呎，當時接獲5份標書，終由新地（0016）系內新意網（1686）以4.28億元投得，以該地皮可建樓面約47.36萬方呎計，每方呎樓面地價僅904元。新意網於上述地皮興建的數據中心名為MEGA Plus，已於2017年投入服務。